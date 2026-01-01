Le premier bébé de l'année en Beauce est un garçon

Le premier bébé de l'année en Beauce s'appelle Dorian Eduardo Hernandez Duarte.

Il est né à l'Hôpital de Saint-Georges le 1er janvier à 5 h 14. Le poupon pesait 2,7 Kg à la naissance, pour une longueur de 47 cm. L'accouchement s'est très bien déroulé.

Il est le tout premier enfant du couple Eduardo Cesar Hernandez et Reyna Isabel Duarte, tous deux originaires du Nicaragua, et maintenant installés à Saint-Honoré-de-Shenley. Le papa travaille chez Prototype GF, une entreprise de La Guadeloupe, et la maman à la Boutique Carly, dans la même localité.

Felicitaciones a los felices padres! ¡Viva Dorian Eduardo!