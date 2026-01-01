Déjeuner-conférence de l’AQDA sur l'alphabétisation

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 17 février prochain, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

À cette occasion, les convives pourront entendre la directrice générale de l’organisme Alphare, Annie Poulin, qui livrera une conférence sur le thème Apprendre tout au long de sa vie avec Alphare. Rappelons qu’au Québec, un adulte sur cinq, entre 16 et 65 ans, a de grandes difficultés avec la lecture et l’écriture

«En 2026 s’ajoute d’autres difficultés qui nuisent à l’autonomie des adultes et des aînés, c’est tout ce qui touche le virage numérique. Gérer ses affaires personnelles et accéder aux services auxquels tous ont droit, est rendu très compliqué, de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. Heureusement, les groupes en alphabétisation populaire, comme Alphare, sont là, pour aider ces gens en offrant de la formation et de l’accompagnement en français, calcul et technologie.»

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées à assister (le déjeuner étant à leur frais), doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).