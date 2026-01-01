Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le mardi 17 février

Déjeuner-conférence de l’AQDA sur l'alphabétisation

durée 10h00
8 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 17 février prochain, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

À cette occasion, les convives pourront entendre la directrice générale de l’organisme Alphare, Annie Poulin, qui livrera une conférence sur le thème Apprendre tout au long de sa vie avec Alphare. Rappelons qu’au Québec, un adulte sur cinq, entre 16 et 65 ans, a de grandes difficultés avec la lecture et l’écriture

«En 2026 s’ajoute d’autres difficultés qui nuisent à l’autonomie des adultes et des aînés, c’est tout ce qui touche le virage numérique. Gérer ses affaires personnelles et accéder aux services auxquels tous ont droit, est rendu très compliqué, de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. Heureusement, les groupes en alphabétisation populaire, comme Alphare, sont là, pour aider ces gens en offrant de la formation et de l’accompagnement en français, calcul et technologie.»

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées à assister (le déjeuner étant à leur frais), doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 31 janvier En tête-à-tête avec Bruno Turcotte Bruno Turcotte a été membre des Forces armées canadiennes de 1976 à 2014. Au début des années 70, sa famille a quitté le Lac-Saint-Jean pour s’installer en ...

LIRE LA SUITE
Lancement de la campagne pour la 17e Maison Moisson Beauce

Publié le 5 février 2026

Lancement de la campagne pour la 17e Maison Moisson Beauce

La campagne pour la 17e édition du tirage de la Maison Moisson Beauce a été lancé ce matin en présence des acteurs principaux du projet. La Fondation Moisson Beauce a souligné l'importance de cette campagne de financement qui permet, année après année, de soutenir concrètement la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région.  Cette ...

LIRE LA SUITE
Voie de contournement à Lac-Mégantic: un sondage ravive les oppositions

Publié le 3 février 2026

Voie de contournement à Lac-Mégantic: un sondage ravive les oppositions

À Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes, le débat entourant le projet de voie de contournement ferroviaire refait surface alors qu’un sondage de la firme Léger, commandé par le Bloc québécois et rendu public ce lundi 2 février, met en lumière une opposition marquée d’une partie importante de la population. Cette publication survient quelques jours ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge