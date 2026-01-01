La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 31 janvier



En tête-à-tête avec Bruno Turcotte

Bruno Turcotte a été membre des Forces armées canadiennes de 1976 à 2014. Au début des années 70, sa famille a quitté le Lac-Saint-Jean pour s’installer en Beauce. Il reprend alors les cadets à Saint-Georges avant d’entrer finalement au Régiment de la Chaudière.



Mario Roy toujours en marche pour déposer sa candidature

L'aspirant candidat à la chefferie du Parti Libéral du Québec, Mario Roy, poursuit ses démarches afin de remplir les conditions de la course à la date limite de dépôt du 13 février prochain.



Le CJE Beauce-Nord fête ses 30 ans de fondation

Le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord amorce les célébrations marquant son 30e anniversaire de fondation.



Quelque 125 partisans venus entendre le chef du Parti Québécois

Environ 125 militants et partisans de la région sont venus entendre le discours du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors d'un assemblée citoyenne qui s'est tenue ce jeudi 29 janvier au Centre des congrès Le Georgesville.

Dimanche 1er février



Fermeture définitive de la Villa Sainte-Marie

C'est hier que la résidence privée pour aînés, la Villa Sainte-Marie, a fermée définitivement ses portes, sur l’avenue Saint-Jean à Sainte-Marie.



Un nouveau single pour Julia Mae Stone

L’auteure-compositrice-interprète beauceronne Julia Mae Stone (Mélodie Quirion) dévoile aujourd’hui Witch, son deuxième single au parfum de western spaghetti.



Cinq récipiendaires de la Médaille de l'Assemblée nationale

Cinq Beauceronnes et Beaucerons ont reçu aujourd'hui la Médaille de député de l’Assemblée nationale du Québec.

Lundi 2 février



C'est la 36e Semaine de prévention du suicide

À l’occasion de la 36e Semaine de prévention du suicide qui se tient du 1er au 7 février 2026 et dont le thème est « Tendre la main, soutenir l’espoir », le Bureau du coroner se joint aux partenaires engagés en prévention afin de rappeler l’importance du soutien, de la bienveillance et de la solidarité envers les personnes en détresse.



Manon Bougie et Samuel Poulin échangent sur les priorités à Saint-Georges

Dans le cadre de l’année électorale provinciale et en lien avec l’appel à la mobilisation de l’Union des municipalités du Québec, la mairesse de Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, a rencontré le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, afin de lui présenter les priorités pour la Ville et échanger sur celles-ci.



Fred la marmotte prédit un printemps hâtif pour 2026

La tradition du jour de la marmotte a une fois de plus retenu l’attention ce lundi 2 février, alors que plusieurs rongeurs vedettes du Canada et des États-Unis ont livré leur verdict sur l’arrivée du printemps.



Qui dit vrai?

Les courses à la chefferie des partis politiques québécois et la tenue d’élections générales sont des occasions de découvrir des slogans utilisés par les politiciens, slogans qui, trop souvent, sont vides de sens.

Mardi 3 février



L'Expo forestière et acéricole de Beauce recherche ses futurs exposants

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), a annoncé, ce lundi, que la 14e édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce se tiendra le dimanche 13 septembre prochain, dès 9 h 30, sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, incluant le hall, les espaces extérieurs et l’auditorium pour les conférences.



La Municipalité de Frampton cède officiellement son église

L’église de Frampton entre dans une nouvelle ère. La municipalité a confirmé, ce samedi 30 janvier, la vente officielle de l’édifice à Émilie Ferland et Clifford Miller, qui deviennent ainsi les nouveaux propriétaires de ce bâtiment emblématique du patrimoine local.



Réfection du rang Saint-Joseph: Québec dit non à la demande de subvention

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a dit non à la demande de soutien financier de la Ville de Beauceville pour la réfection du rang Saint-Joseph.



Samuel Poulin devient ministre responsable de Chaudière-Appalaches

Le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a été nommé aujourd'hui ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches.



Voie de contournement à Lac-Mégantic: un sondage ravive les oppositions

À Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes, le débat entourant le projet de voie de contournement ferroviaire refait surface alors qu’un sondage de la firme Léger, commandé par le Bloc québécois et rendu public ce lundi 2 février, met en lumière une opposition marquée d’une partie importante de la population.

Mercredi 4 février



Une ancienne étable entièrement détruite par les flammes

Le service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Éphrem est intervenu cette nuit pour une ancienne étable en feu au 875 sur la route 108.



Saint-Georges revient à la charge avec son projet de stade multisports

Par voie de communiqué de presse, la Ville de Saint-Georges a fait savoir qu'elle déposera de nouveau une demande d'aide financière au gouvernement du Québec, pour son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité.



Projet de stade multisports: le ministre Samuel Poulin est surpris

Le député de Beauce-Sud et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, a été prompt à réagir à la décision de la Ville de Saint-Georges de déposer une nouvelle demande d'aide financière au gouvernement du Québec, pour son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité.



Ne ratez pas Eliot Grondin et Marie-Philip Poulin aux Jeux olympiques 2026!

Deux célèbres sportifs représenteront la Beauce lors des Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 au cours des prochaines semaines soit, Marie-Philip Poulin de Beauceville et Eliot Grondin de Sainte-Marie.



Projet du 3e lien: il faut cesser de tergiverser, dit le député Luc Provençal

Tout comme de nombreux collègues de Chaudière-Appalaches, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, croit que les tergiversations doivent cesser sur le projet du 3e lien.



Piste cyclable: une traverse alternative envisagée

Afin de permettre plus «rapidement» l'accès complet à la piste cyclable sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) évalue présentement différents scénarios alternatifs, pour assurer le passage des usagers au dessus de la rivière Calway.

Jeudi 5 février



Des Beaucerons représenteront le pays au Tournoi international Pee-Wee BSR

Une équipe de hockey mineur de la Beauce vivra une expérience hors du commun dans les prochains jours. Les Vikings M13 BB Sud Beauce-Appalaches participeront au Tournoi international de hockey pee-wee BSR, qui se déroulera du 12 au 22 février à Lévis.



Stade multisports: un dôme gonflable à l’étude par la Fondation des Dragons

À Saint-Georges, le débat sur l’accès à des infrastructures sportives intérieures connaît un nouveau chapitre. Alors que la Ville a confirmé, ce mercredi 4 février, son intention de redéposer un projet de stade multisport permanent, la Fondation des Dragons a présenté, le soir même, une solution alternative: l’installation d’un dôme gonflable temporaire sur le nouveau terrain synthétique.



Lancement de la campagne pour la 17e Maison Moisson Beauce

La campagne pour la 17e édition du tirage de la Maison Moisson Beauce a été lancé ce matin en présence des acteurs principaux du projet.



La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.



M.A.D. Trio: un projet musical né d’amitiés et de rencontres

Composé de deux artistes beaucerons, David Latulippe (voix) et Marjorie Bourque (violon), ainsi que d’Anthony Gagnon Boisvert (piano et guitare), M.A.D. Trio trace tranquillement sa voie sur la scène musicale québécoise.

Vendredi 6 février



Cruauté animale: neuf mois de détention dans la collectivité pour Eve « Raphaël » Chaussé

Eve « Raphaël »Chaussé, ex-employé de l’Escouade canine MRC, a été condamné à neuf mois de détention dans la collectivité après avoir plaidé coupable à l’ensemble des accusations portées contre lui, en lien avec des gestes de cruauté envers des animaux, ce lundi 2 février.



La patinoire extérieure de Tring-Jonction fait peau neuve

La Municipalité de Tring-Jonction vient d’annoncer la fin des travaux de rénovation de sa patinoire extérieure, un projet majeur visant à améliorer la qualité, la durabilité et la sécurité de cette infrastructure récréative largement utilisée par la population.



L'appel d'offres est lancé pour immuniser la Maison Félix-Georges-Fortier

La phase 1 du projet récréotouristique du Quartier de la débâcle, dans le secteur Ouest de Beauceville, pourrait s'enclencher dans les prochains mois, suite à l'avis public d'appel d'offres lancé récemment.