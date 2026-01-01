Lancement de la campagne pour la 17e Maison Moisson Beauce

Voir la galerie de photos

La campagne pour la 17e édition du tirage de la Maison Moisson Beauce a été lancé ce matin en présence des acteurs principaux du projet.

La Fondation Moisson Beauce a souligné l'importance de cette campagne de financement qui permet, année après année, de soutenir concrètement la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région.

Cette initiative d’envergure est rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, Constructions Robert Bernard, Signé SP et d’une cinquantaine de partenaires dans le domaine de la construction dont l’engagement se perpétue au fil des ans.

Cette année, la maison est de type jumelé à deux étages et elle se trouve au 17 277 sur la 23e avenue à Saint-Georges. « Nous avons imaginé un intérieur de style Japandi qui marie l’élégance scandinave et la sérénité japonaise dans un décor zen, lumineux et chaleureux, misant sur des matériaux naturels, des formes organiques et une palette de tons neutres ponctués de bruns riches pour créer un intérieur raffiné et apaisant », a détaillé Sandra Patry, designer et propriétaire de Signé SP.

Au total, 5 500 billets sont mis en vente, pour un coût unitaire de 100$. Chaque billet permet de tenter de remporter la Maison Moisson Beauce de type jumelé ou la somme de 275 000 $. Notons qu'il est également possible de se procurer une part de billet à 20 $, directement chez Moisson Beauce au 3750, 10e Avenue à Saint-Georges (Ouest), ou encore de former un groupe. Une convention de groupe est d’ailleurs disponible sur le site internet de Moisson Beauce afin de simplifier la démarche.

« Jamais la demande d’aide alimentaire n’a été aussi élevée. Derrière cette réalité, il y a des organismes, puis des familles et des enfants qui ont besoin de notre soutien. Acheter un billet pour la Maison Moisson Beauce, c’est transformer un simple geste en un réel impact pour notre communauté. Merci à tous ceux qui choisiront de se mobiliser avec nous afin de nourrir les gens d’ici avec dignité et solidarité », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

En plus de courir la chance de remporter une magnifique maison ou un montant substantiel, chaque billet acheté contribue directement à soutenir les activités de Moisson Beauce et à assurer l’approvisionnement de son réseau de près de 50 organismes partenaires, qui répondent chaque mois à plus de 6 300 personnes différentes.

Où se procurer un billet

Il est possible d'acheter un billet en ligne de la maison ici: https://www.moissonbeauce.qc.ca/tirage-de-la-maison-moisson-beauce.

Les billets sont aussi vendus dans plusieurs points de vente de la région :

- Chaudière-Appalaches : Desjardins;

- Beauceville : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert;

- Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

- Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

- Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

- Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur Lessencetiel;

- Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

- Saint-Georges (secteur Est) : Abritek, Accommodation l'Escale, Accommodation M'as-tu Vu, APCHQ, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Familiprix Extra (Carrefour Saint-Georges), IGA Extra Rodrigue & Filles, IGA Famille Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Marché 7-23, Métro Laval Veilleux, Salon Beauté Boucle d'Or, Salon Sylvio Paquet, Signé SP, Tigre Géant;

- Saint-Georges (secteur Ouest) : Coop Avantis BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet;

- Saint-Martin : Alimentation Quirion;

- Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

- Saint-Zacharie : Cado Gaz.

De plus, chaque billet donne droit à une entrée gratuite à l’Expo Habitat, qui se tiendra du 20 au 22 mars 2026 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Tirage en direct

Le tirage aura lieu le jeudi 16 avril prochain à 18 h 30, directement à la Maison Moisson Beauce.

Il sera diffusé en direct sur la page Facebook de Moisson Beauce permettant à tous de suivre ce moment tant attendu. Le tout sous la supervision de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.