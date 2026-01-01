Guignolée des Chevaliers de Colomb: une récolte de 34 000 $

Le conseil 2283 des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges a amplement dépassé son objectif de recueillir 25 000 $, dans le cadre de sa Guignolée 2025.

En effet, malgré la situation économique difficile ainsi que de nombreuses autres collectes durant cette période, les membres et les bénévoles qui ont parcourus les rues de Saint-Georges, ont réussi à amasser des dons totalisant 33 496 $.

Cette somme a été remise en totalité à la Société Saint-Vincent-de Paul, de Saint-Georges, pour poursuivre son œuvre de fournir aux familles la nourriture nécessaire à leur subsistance durant toute l’anné

«La Guignolée plus qu’un simple mot, qu’un simple geste, elle est pour un grand nombre de famille un moment d’espérance, de joie, suite à la perte d’emploi ou la perte d’autonomie dû à la maladie», a indiqué le grand responsable de l'événement, Gérard Veilleux.