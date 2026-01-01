Semaine de mobilisation pour la défense collective des droits

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) participe à la Semaine de grève et de mobilisation coordonnée par le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) du 2 au 6 février.

Cette mobilisation du mouvement est nécessaire face à l’inaction de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau. Actuellement, les protocoles de financement des organismes en défense collective des droits (DCD) ne sont toujours pas renouvelés pour la prochaine année financière débutant le 1er avril 2026. Cette situation menace leur financement à la mission et, par le fait même, leur survie. Alors que la fin du Plan d’action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) 2022-2027 approche, la ministre continue de répéter les engagements du budget 2022.

Les chiffres avancés par la ministre occultent une réalité de plus en plus difficile pour les organismes en DCD, qui ont encore été largement négligés et sous-financés. Le gouvernement caquiste continue de refuser un mécanisme d’indexation, exposant les groupes à un appauvrissement continu.

Finalement, le protocole qui n’est toujours pas signé pour la prochaine année entraînera assurément des pertes d’emploi et des bris de services pour les populations les plus vulnérables. Pendant que l’État se désengage, les attaques contre le filet social précarisent les organismes en DCD: «La montée de la droite et les reculs en matière de condition féminine sont clairs en Chaudière-Appalaches. Dans ce contexte, il est inacceptable que le financement à la mission d’un organisme comme le nôtre, qui travaille au quotidien à l’atteinte de l’égalité des genres et à la défense des droits des femmes, soit plus incertain que jamais. La défense collective des droits mérite mieux que de belles paroles et des tapes dans le dos!», déclare Karine Drolet, directrice générale du RGFCA.

Signalons que le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement régional de vingt-quatre (24) groupes de femmes qui travaille à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.