Pour sa 14e édition

L'Expo forestière et acéricole de Beauce recherche ses futurs exposants

durée 08h00
3 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), a annoncé, ce lundi, que la 14e édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce se tiendra le dimanche 13 septembre prochain, dès 9 h 30, sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, incluant le hall, les espaces extérieurs et l’auditorium pour les conférences.

L’APBB a par ailleurs confirmé le renouvellement du partenariat majeur avec Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins. « Cette décision témoigne de l’importance que Desjardins accorde aux propriétaires de forêts et d’érablières de notre région », souligne l’organisme.

Organisée tous les deux ans, l’Expo attire entre 4 000 et 6 000 visiteurs en une seule journée, selon la météo. Environ 50 exposants y présentent leurs équipements, produits et services, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

L’entrée est gratuite et l’événement bénéficie d’un emplacement stratégique en plein cœur de Saint-Georges, facilitant l’accès pour les familles, les producteurs, les professionnels du secteur et le grand public.

Côté forestier, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations en matière de tracteurs, chargeuses, VTT et autres équipements spécialisés.

Le volet acéricole mettra quant à lui à l’honneur les équipementiers de la région, avec une présence soutenue de l’APBB auprès des acteurs du milieu.

Appel aux exposants

Les anciens exposants ont déjà été approchés en janvier. Les nouvelles entreprises intéressées à se joindre à l’édition 2026 peuvent contacter l’APBB par téléphone au 418 228-5110, poste 119, ou par courriel à apbb@apbb.qc.ca . 

À lire également 

L'Expo forestière et acéricole de Beauce 2025 en images

