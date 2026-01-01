Avis d'ébullition en vigueur à Beauceville

En raison de résultats de non-conformité de la turbidité de l'eau, un avis d’ébullition de l’eau potable est en vigueur pour toutes les propriétés situées en zone urbaine à Beauceville.

Il est donc recommandé de faire bouillir l’eau au moins deux minutes avant de la consommer dans ce secteur.

Cet avis est valide pour quelques jours et jusqu’à nouvel ordre (jusqu’à ce que les résultats des tests de suivis permettent le rétablissement).

Pour informer sa population, la Ville de Beauceville a utilisé son système d’alerte de masse, sa page Facebook et son site Internet.

La population est invitée à partager les informations à leur entourage pouvant être concerné.