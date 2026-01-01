Un soutien de 67 000 $ au Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin

Le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) recevra une aide financière de 67 344 $, à la suite de l’appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA).

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Cette contribution permettra à l'organisme de soutenir le projet Carrefour mobile - Route du lien social, visant à contrer l’isolement social des citoyens de la région.

Rappelons que le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif ou à des communautés autochtones pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.

«Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de cette initiative qui, à l’échelle locale, contribue réellement à la qualité de vie de toutes et de tous. Je salue le travail de l’équipe du Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin», a indiqué le député de Beauce-Nord.