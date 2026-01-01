La Grande bouffe au Crabe revient le 25 avril

Le Club Rotary de Beauceville organise, cette année encore, sa Grande bouffe au Crabe, un événement caritatif qui aura lieu le samedi 25 avril au Club de Golf de Beauceville.

Fort du succès des années précédentes, on reconduit la formule hybride qui permet de rejoindre plus de 600 convives.

Ainsi, pour savourer le fruit de mer en salle, les billets se détaillent à 150$ par personne. Avec l'option à emporter, le repas pour deux personnes inclut une bouteille de vin, riz, salade et beurre à l’ail, le tout pour 180 $.

Tous les profits de cette soirée seront directement réinvestis dans la communauté de Beauceville pour soutenir diverses œuvres caritatives. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui de partenaires: Richard Cloutier et Stéphane Lessard de la Financière Banque Nationale, IGA Famille Jinchereau, Gingras Électrique, Auto du Boulevard Kia, les Constructions Résicom 2001, les entreprises René Bernard, et Assurancia Boudreault.

Les intéressés peuvent se procurer des billets auprès de Jean Bolduc (bolduccom@hotmail.com / 418-774-0015), ou Denis Mathieu (denismathieu652@gmail.com / 418 957-9933).

Pour de plus amples informations, visitez la page Facebook du Club Rotary de Beauceville.