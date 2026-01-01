Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Club Rotary de Beauceville

La Grande bouffe au Crabe revient le 25 avril

durée 09h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Club Rotary de Beauceville organise, cette année encore, sa Grande bouffe au Crabe, un  événement caritatif qui aura lieu le samedi 25 avril au Club de Golf de Beauceville.

Fort du succès des années précédentes, on reconduit la formule hybride qui permet de rejoindre plus de 600 convives.

Ainsi, pour savourer le fruit de mer en salle, les billets se détaillent à 150$ par personne. Avec l'option à emporter, le repas pour deux personnes inclut une bouteille de vin, riz, salade et beurre à l’ail, le tout pour 180 $.

Tous les profits de cette soirée seront directement réinvestis dans la communauté de Beauceville pour soutenir diverses œuvres caritatives. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui de partenaires: Richard Cloutier et Stéphane Lessard de la Financière Banque Nationale, IGA Famille Jinchereau, Gingras Électrique, Auto du Boulevard Kia, les Constructions Résicom 2001, les entreprises René Bernard, et Assurancia Boudreault.

Les intéressés peuvent se procurer des billets auprès de Jean Bolduc (bolduccom@hotmail.com / 418-774-0015), ou Denis Mathieu (denismathieu652@gmail.com / 418 957-9933). 

Pour de plus amples informations, visitez la page Facebook du Club Rotary de Beauceville.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

Publié à 10h00

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

Une prestigieuse activité de financement, pour la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Saint-Georges en juillet 2027, est prévue le 29 mai prochain dans l'enceinte de l'hôtel du parlement de l'Assemblée nationale du Québec. En effet, c'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes  entreprises, ...

LIRE LA SUITE
La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Publié hier à 11h00

La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Une organisation qui milite pour mettre fin à la pauvreté infantile affirme que le nombre d'enfants vivant dans des foyers qui ont du mal à payer leurs factures et à acheter de la nourriture continue d'augmenter. Le rapport 2025 de Campagne 2000 indique que 30 000 enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté en 2023, selon les dernières ...

LIRE LA SUITE
Un soutien de 67 000 $ au Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin

Publié le 25 février 2026

Un soutien de 67 000 $ au Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin

Le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) recevra une aide financière de 67 344 $, à la suite de l’appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA). C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse. Cette contribution permettra à l'organisme de soutenir le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge