Le 29 mai prochain

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

durée 10h00
27 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une prestigieuse activité de financement, pour la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Saint-Georges en juillet 2027, est prévue le 29 mai prochain dans l'enceinte de l'hôtel du parlement de l'Assemblée nationale du Québec.

En effet, c'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes  entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, qui accueillera 130 invités lors de cette Soirée VIP.

Au programme, une visite exclusive du Parlement, qui sera suivie d’un cocktail et d’un souper gastronomique quatre-services au restaurant Le Parlementaire. Les convives pourront  également prendre part à un encan crié, animé par François Lemieux, membre du comité organisateur des Jeux.  

Un transport aller-retour en autocar de luxe est offert aux premiers participants qui se procureront leur billet.

Ces billets sont en vente dès à présent, au coût de 500 $ pièce (frais en sus). Un tarif préférentiel est offert pour l’achat d’une table complète de huit convives.  

Pour se les procurer ou obtenir plus d’informations, il suffit de visiter le site web des Jeux ou d’écrire à la  coordonnatrice aux activités de financement, Valérie Simard (valerie.simard@2027.jeuxduquebec.com)  

Cette soirée-bénéfice s’inscrit dans une série d’activités de financement visant à amasser des fonds pour soutenir l’organisation et la réalisation de la 61e Finale d'été des Jeux du Québec, qui se tiendra du 30 juillet au 7 août 2027 à Saint-Georges, et dans les environs.

« Accueillir nos partenaires et ambassadeurs à l’Assemblée nationale est une occasion unique de souligner l’ampleur de ce grand rendez-vous sportif et l’engagement exceptionnel de notre milieu. En contribuant à cette soirée-bénéfice, vous soutenez concrètement plus de 3 500 jeunes athlètes qui vivront une expérience marquante et formatrice », a fait savoir le député-ministre, Samuel Poulin.

