Un portrait régional de l’itinérance féminine

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient de rendre public sa recherche intitulée Femmes en instabilité résidentielle ou ayant vécu l’itinérance en Chaudière-Appalaches.

Réalisée en collaboration avec le Centre de recherche sociale appliquée, cette recherche participative a pour objectif de visibiliser le vécu spécifique des femmes de la région qui vivent ou ont vécu en situation d’instabilité résidentielle ou d’itinérance.

Les témoignages de 17 femmes résidentes et ex-résidentes d’une ressource d’hébergement, ainsi que ceux de sept actrices clés (intervenantes, directrices d’organismes, etc.) ont été recueillis et analysés afin de mieux comprendre les particularités de l’itinérance au féminin.

L'étude met en lumière l’entrecroisement des causes, conséquences et expériences liées à l’instabilité résidentielle des femmes. Elle présente de manière détaillée les facteurs structurels, systémiques, relationnels et individuels qui façonnent et caractérisent l’itinérance féminine.

Un constat central se dégage de l’analyse des données qualitatives : l’itinérance vécue par les femmes se distingue de l’itinérance masculine sur plusieurs plans. Nombreuses sont celles qui se retrouvent en situation d’itinérance cachée; stratégie adoptée pour éviter la rue, rester invisible et assurer leur survie.

Certains enjeux propres à l’itinérance vécue dans les zones rurales sont également abordés. Cette recherche souligne aussi le rôle crucial des ressources d’aide et met en valeur les témoignages des femmes directement touchées, dont les paroles expriment un besoin criant de soutien et de solutions humaines et adaptées à leurs réalités spécifiques. Finalement, des pistes d’action concrètes et cohérentes avec les besoins des femmes sont proposées afin d’éclairer et d’orienter les personnes décideuses.

Un webinaire de présentation de la recherche, ouvert au grand public, aura lieu le 16 avril. Les détails seront partagés sur la page Facebook du RGFCA.

Le rapport de recherche complet et sa synthèse sont disponibles sur le site web de l'organisme ou en cliquant directement ici.

Rappelons que le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches est un regroupement régional de 24 groupes de femmes, qui travaille à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.