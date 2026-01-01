Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chaudière-Appalaches

Un portrait régional de l’itinérance féminine

durée 14h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient de rendre public sa recherche intitulée Femmes en instabilité résidentielle ou ayant vécu l’itinérance en Chaudière-Appalaches.

Réalisée en collaboration avec le Centre de recherche sociale appliquée, cette recherche participative a pour objectif de visibiliser le vécu spécifique des femmes de la région qui vivent ou ont vécu en situation d’instabilité résidentielle ou d’itinérance.

Les témoignages de 17 femmes résidentes et ex-résidentes d’une ressource d’hébergement, ainsi que ceux de sept actrices clés (intervenantes, directrices d’organismes, etc.) ont été recueillis et analysés afin de mieux comprendre les particularités de l’itinérance au féminin. 

L'étude met en lumière l’entrecroisement des causes, conséquences et expériences liées à l’instabilité résidentielle des femmes. Elle présente de manière détaillée les facteurs structurels, systémiques, relationnels et individuels qui façonnent et caractérisent l’itinérance féminine.

Un constat central se dégage de l’analyse des données qualitatives : l’itinérance vécue par les femmes se distingue de l’itinérance masculine sur plusieurs plans. Nombreuses sont celles qui se retrouvent en situation d’itinérance cachée; stratégie adoptée pour éviter la rue, rester invisible et assurer leur survie. 

Certains enjeux propres à l’itinérance vécue dans les zones rurales sont également abordés. Cette recherche souligne aussi le rôle crucial des ressources d’aide et met en valeur les témoignages des femmes directement touchées, dont les paroles expriment un besoin criant de soutien et de solutions humaines et adaptées à leurs réalités spécifiques. Finalement, des pistes d’action concrètes et cohérentes avec les besoins des femmes sont proposées afin d’éclairer et d’orienter les personnes décideuses.

Un webinaire de présentation de la recherche, ouvert au grand public, aura lieu le 16 avril. Les détails seront partagés sur la page Facebook du RGFCA.

Le rapport de recherche complet et sa synthèse sont disponibles sur le site web de l'organisme ou en cliquant directement ici

Rappelons que le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches est un regroupement régional de 24 groupes de femmes, qui travaille à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

Publié à 10h00

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

Une prestigieuse activité de financement, pour la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Saint-Georges en juillet 2027, est prévue le 29 mai prochain dans l'enceinte de l'hôtel du parlement de l'Assemblée nationale du Québec. En effet, c'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes  entreprises, ...

LIRE LA SUITE
La Grande bouffe au Crabe revient le 25 avril

Publié à 9h00

La Grande bouffe au Crabe revient le 25 avril

Le Club Rotary de Beauceville organise, cette année encore, sa Grande bouffe au Crabe, un  événement caritatif qui aura lieu le samedi 25 avril au Club de Golf de Beauceville. Fort du succès des années précédentes, on reconduit la formule hybride qui permet de rejoindre plus de 600 convives. Ainsi, pour savourer le fruit de mer en salle, les ...

LIRE LA SUITE
La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Publié hier à 11h00

La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Une organisation qui milite pour mettre fin à la pauvreté infantile affirme que le nombre d'enfants vivant dans des foyers qui ont du mal à payer leurs factures et à acheter de la nourriture continue d'augmenter. Le rapport 2025 de Campagne 2000 indique que 30 000 enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté en 2023, selon les dernières ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge