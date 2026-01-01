Nous joindre
En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

1 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

EnBeauce.com s’est rendu à Blainville cette semaine à l’occasion de la 60e finale des Jeux du Québec, dans le but de faire découvrir à la population beauceronne à quoi ressemble une ville hôte à un an de l’événement que Saint-Georges accueillera à l’été 2027.

Alors que la 61e finale se tiendra en Beauce, il nous apparaissait pertinent d’aller sur le terrain afin d’observer l’organisation, les sites de compétition, l’ambiance et la logistique d’un événement d’une telle envergure.

Sur place, nous avons visité plusieurs plateaux sportifs et infrastructures utilisés pour les compétitions. Nous avons également rencontré Marie-Andrée Giroux, directrice générale du comité organisateur des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027, qui était elle aussi présente à Blainville en compagnie de membres de son équipe afin d’échanger avec le comité hôte et d’observer les bonnes pratiques.

Cette présence permet au comité beauceron de s’inspirer de l’expérience actuelle et d’anticiper certains enjeux organisationnels, alors que Saint-Georges s’apprête à accueillir des milliers d’athlètes, d’entraîneurs et de visiteurs.

Nous sommes aussi allés à la rencontre des athlètes de la Beauce qui participent à cette 60e finale, afin de recueillir leurs impressions et de mettre en lumière la relève sportive régionale.

Enfin, nous avons assisté à la cérémonie d’ouverture, moment phare de chaque édition, pour illustrer l’ampleur et l’ambiance d’un tel événement. Là encore, l’objectif était clair, permettre aux Beaucerons de se projeter vers l’été 2027.

L’ensemble de cette démarche a été réalisé sous forme de plusieurs reportage vidéo. Vous pouvez dès à présent découvrir le premier ci-dessus.

