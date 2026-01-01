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Explications de Josée Bordeleau

Quoi savoir sur les fraudes et comment se protéger?

durée 18h00
17 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

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À l’occasion du Mois de la prévention de la fraude, EnBeauce.com s’est entretenu avec Josée Bordeleau, conseillère en prévention de la fraude pour faire la lumière sur ce fléau.

Tout d’abord, il faut savoir que l’arnaque et la fraude sont deux notions légèrement différentes. L’arnaque est le stratagème utilisé pour approcher une victime, par la manipulation et la technique de l’ingénierie sociale. Tandis que la fraude représente le crime réel, c’est-à-dire l’aboutissement de l’arnaque. On parle de fraude lorsqu’un préjudice a été causé (exemple: perte financière).

Comment ça se présente ?

Josée Bordeleau explique dans cette entrevue vidéo que les personnes visées sont surtout les aînés, mais tout le monde peut être concerné. Le stratagème souvent utilisé en ce moment est l’arnaque téléphonique, dont l’arnaque du faux représentant. L’appelant se fait ainsi passer pour un membre d’une institution bancaire par exemple et demande de nombreuses informations à la victime sous prétexte qu’elle doit agir vite pour éviter une fraude sur le compte. 

« Ils vont nous demander peut-être notre carte, notre nip, nos renseignements personnels et ils peuvent même aller jusqu’à venir récupérer la carte au domicile (...) et ce qu’on voit beaucoup dernièrement c’est le fraudeur qui envoie un lien à la victime pour se connecter à Accès D et c’est un lien malveillant. La personne se connecte avec son ordinateur sur le lien et un fichier malveillant s’installe sur l’ordinateur pour capter tous les mots de passe. »

Il faut savoir que les personnes qui fraudent sont très bien préparées, patients et utilisent l’intelligence artificielle pour intervenir plus facilement s’ils font face à quelqu’un de méfiant ou de moins coopératif par exemple. 

Comment éviter de se faire avoir ?

C’est très important de vérifier avant de se précipiter. En effet, les fraudeurs veulent nous pousser à agir dans l’urgence tandis qu’il faut, au contraire, prendre le temps de vérifier. 

Dans le cas d’une fraude où une personne se fait passer pour l’employé d’une institution bancaire, Josée Bordeleau recommande de prendre le nom de cette personne, puis de rappeler son institution bancaire au numéro officiel en demandant une confirmation. « Prendre cinq minutes pour faire des vérifications quand on reçoit un appel, un texto, un courriel qui est inattendu, c’est encore la clé aujourd’hui », a appuyé la conseillère. 

Enfin, notons qu’une institution financière ne demande aucun renseignement personnel, seuls les fraudeurs posent des questions personnelles. 

Écoutez les conseils de Josée Bordeleau, conseillère en prévention de la fraude, dans l'entrevue vidéo ci-dessus.

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