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Avec plus de 300 personnes

Plus de 8 500 $ amassés lors du souper spaghetti Inner Wheel

durée 16h15
1 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges a amassé plus de 8 500 $ lors de la deuxième édition de son souper spaghetti, tenue le 18 avril dernier à la cafétéria de École des Deux-Rives.

L’événement a réuni 342 participants, en plus de permettre la vente de 419 pots de sauce à spaghetti. Selon l’organisme, les profits générés serviront à soutenir des enfants en situation de vulnérabilité dans les écoles primaires de la région.

Le club, actif à Saint-Georges depuis 1983, vient notamment en aide aux jeunes ayant besoin de vêtements, de chaussures ou de repas chauds.

« Nous sommes profondément touchées par la générosité exceptionnelle des Beaucerons. Votre soutien fait toute la différence dans la vie de nombreux enfants dont les parents traversent parfois des moments plus difficiles », a déclaré l’instigatrice du projet, Manon Boucher.

Les organisatrices ont également souligné la participation de nombreux bénévoles et partenaires locaux ayant contribué à la tenue de l’activité, dont des commerces de la région, des artistes invités et des membres du personnel de l’école.

La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, était également présente lors de la soirée.

Selon le Club Inner Wheel, plus de 850 000 $ ont été remis à la communauté beauceronne depuis la création de l’organisme. Les fonds recueillis sont entièrement réinvestis dans l’aide directe aux enfants du milieu.

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