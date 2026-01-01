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Le samedi 9 mai

Le Défi Mont-Dons revient pour une troisième année

durée 18h00
30 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté des Etchemins, le Défi Mont-Dons est de retour pour une troisième présentation au Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

Cet événement caritatif de course en équipe aura lieu le samedi 9 mai, sous la gouverne de ses deux principales organisatrices, Mia Bolduc et Myriam Bureau.

Le concept de la course est simple et accessible à tous. En effet, des équipes de trois à huit personnes s’affrontent sur un circuit d’un kilomètre pendant trois heures, dans le but de réaliser le plus grand nombre de tours possible. Des prix seront remis aux trois meilleures équipes à la fin de l’épreuve.  

Depuis sa création, le Défi Mont-Dons a su mobiliser la région de façon remarquable. La première édition a réuni 130 coureurs et permis d’amasser 6 000 $ pour des enfants malades. Un an plus tard, le succès a dépassé toutes les attentes: pas moins de 440 participants ont pris d’assaut le Mont-Orignal, générant plus de 20 700 $ remis à la Fondation Dr Clown — Jojo et ses clowns.

Cette année, les fonds amassés seront partagés entre deux causes complémentaires qui placent la santé et l’épanouissement de la jeunesse au cœur de la démarche, soit à nouveau la Fondation Dr Clown — Jojo et ses clowns, ainsi qu'au comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui auront lieu à l'été 2027 à Saint-Georges et dans les environs.

«Ce projet est né d’une idée dans un cours et il a grandi bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. Je suis fière de ce que cette communauté a bâti ensemble autour du Défi. Pour cette édition, on voit encore plus grand », a indiqué la fondatrice de l'événement, Mia Bolduc.

Les équipes (3 à 8 personnes) intéressées peuvent s'inscrire en ligne en cliquant directement ici. Pour de plus amples informations, prière de consulter les pages Facebook, Instagram et TikTok du Défi Mont-Dons.

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