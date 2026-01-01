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Tournoi de volleyball

Près de 2 000 $ pour la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis

durée 06h00
24 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le 14e tournoi de volleyball, au profit de la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, a permis d'amasser la somme de 1 930 $.

L'événement, qui s'est tenu le 21 mars grâce aux organisateurs Guillaume Poulin et Isabelle Champagne, a rassemblé 15 équipes.

Les meilleures ont été Torpedo Missile (classe B), Les Copains (classe C), et Les Faucons (classe D).

Le partenaire principal du tournoi était Desjardins Caisse du Sud de la Beauce.

Les fonds amassés seront remis aux élèves démunis.

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