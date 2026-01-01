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Un million d'heures supplémentaires

Une bonification de 22M$ pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie

durée 17h00
8 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé ce vendredi l'ajout d'un million d'heures de soutien à domicile prioritairement en allocation d'autonomie à domicile (AAD).

Cet ajout représente une bonification de 22 M$ qui vise à offrir plus de possibilités aux personnes aînées, aux personnes en perte d'autonomie ainsi qu'aux personnes en situation de handicap qui souhaitent demeurer chez elles le plus longtemps possible.

« Je l'ai dit, on doit mieux soutenir les personnes aînées. On leur doit bien ça, elles et ils ont bâti le Québec moderne. Aujourd'hui, on leur donne de nouveaux outils pour leur permettre de vieillir dignement, dans le confort de leur maison. On leur permet de rester chez elles et chez eux, dans leur milieu, dans leur région, le plus longtemps possible. En ajoutant un million d'heures de soutien à domicile, on diminue également la pression sur l'ensemble du réseau de la santé », a mentionné la première ministre du Québec en conférence de presse.

Concrètement, le gouvernement va permettre à des milliers de Québécois de plus, d'avoir accès à des services de soutien à domicile dès maintenant, notamment de l'aide pour faire le ménage, pour préparer les repas, pour se laver et pour s'habiller. L'objectif est de réduire concrètement la liste d'attente en prenant en charge les personnes qui y figurent, par une évaluation rapide de leurs besoins et un accès accéléré à un premier service. Un accompagnement leur est donc offert afin de les soutenir dans la recherche de main-d'œuvre, mais aussi dans la gestion de leur allocation.

Rappelons que ce programme a déjà fait l'objet de bonification annoncé en janvier dernier, témoignant de son importance pour la population. Le gouvernement donne ainsi toute l'aide nécessaire aux personnes qui souhaitent rester à la maison, mais aussi à leur famille.

Les résultats des efforts du gouvernement sont démontrés par une liste d'attente en soutien à domicile qui a diminué de façon significative depuis trois ans, passant de plus de 20 000 personnes à moins de 13 000 personnes en attente d'un premier service.

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