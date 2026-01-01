Saint-Georges: la Croisée des Chemins prend un nouveau départ

La Croisée des Chemins, un centre de traitement des dépendances situé à Saint-Georges, a présenté ce jeudi 7 mai sa nouvelle identité, sa nouvelle équipe et ses services renouvelés lors d’une conférence de presse tenue dans ses locaux.

Pour l’organisme, qui accompagne des adultes vivant avec un trouble lié à l’utilisation de substances, cette relance marque une étape importante afin de répondre à des besoins toujours présents en Beauce.

Devant les personnes réunies pour l’occasion, le président du conseil d’administration, Jonathan Poulin, a indiqué avoir été très surpris d'apprendre que l'organisme n'offrait plus de service dans la région.

« J’étais comme un peu abasourdi. Dans une région comme la nôtre, c’est un service qui est vraiment essentiel », a-t-il indiqué, en revenant sur les premières discussions qui ont mené à cette relance.

Pour rappel la Croisée des Chemins a pour mission d’accompagner les adultes présentant un trouble lié à l’utilisation de substances, en leur offrant un lieu de soutien, d’écoute et de cheminement, dans le respect de leur rythme et de leur réalité.

Pour Jonathan Poulin, les enjeux de dépendance touchent de nombreuses familles, de près ou de loin. « Je ne connais aucune famille qui n’est pas touchée de près ou de loin par un enjeu de dépendance, la dépendance à l’alcool, la drogue, les médicaments, mais aujourd’hui, c’est aussi la dépendance affective, le jeu, la pornographie, Internet, c’est très vaste. »

Il a aussi insisté sur l’importance d’être présent au moment où une personne choisit de demander de l’aide. « Quand la personne est prête, qu’elle lève la main, qu’elle dit : j’ai besoin d’aide, je veux m’en sortir, je veux choisir de reprendre le contrôle sur ma vie, notre obligation, c’est de répondre présent. »

Une restructuration en profondeur

La relance de l’organisme est portée par sa directrice, Mylène Lessard, qui a décrit la dernière année comme une période de transformation importante. « Première année de retraite pour moi (rire), de créativité et d’adaptation pour La Croisée des Chemins. Un peu surprise de tout ce que nous avons réalisé dans la dernière année », a-t-elle lancé en débutant.

Son implication a débuté en novembre 2024 à temps partiel, avant de devenir un engagement à temps plein quelques mois plus tard.

« J’ai embarqué à temps plein, 40h/semaine, mais pour moi on a fait 50 ou 60. On s’est donné à fond avec passion et avec toute l’énergie que nous devions investir pour réaliser une restructuration adaptée au goût du jour, avec une nouvelle vision. »

Elle compare cette relance à une relation de longue durée qu’il faut parfois réinventer.

« Moi, j’ai vu ça comme une vieille relation de couple. Après 40 ans, il faut peut-être d’autres bases. Puis apporter un petit peu d’amour, un petit peu de tendresse. »

Une thérapie de quatre semaines

La nouvelle formule de La Croisée des Chemins ne comprend plus d’hébergement. L’accompagnement se fait maintenant sous forme de thérapie de jour, sur une période de quatre semaines. Les participants sont présents du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Le parcours comprend notamment des ateliers sur la prise de conscience de la dépendance, la communication, la connaissance de soi et la consolidation des acquis.

« On gère le risque à chaque heure, mais ça se peut qu’il y ait des faux pas. Ça se peut qu’il y ait des rechutes. Le lendemain matin, ils sont quand même ici, présents avec nous autres », a expliqué Mylène Lessard.

Depuis le lancement de cette nouvelle formule, le 31 mars 2025, l’organisme a déjà accueilli plusieurs groupes. « On est rendu maintenant à la huitième cohorte. La neuvième va débuter le 25 mai », a-t-elle précisé.

Des approches adaptées

La directrice a expliqué que les ateliers thérapeutiques ont été repensés avec la nouvelle équipe. Ceux-ci sont maintenant basés sur l’approche cognitivo-comportementale et l’entretien motivationnel. La nouvelle programmation inclut aussi des formes d’accompagnement par l’art et par la musique. « On a également inclus un programme d’accompagnement par l’art, un programme d’accompagnement par la musique aussi », a souligné Mylène Lessard.

Selon elle, la force de l’organisme repose aussi sur la complémentarité de l’équipe et l’apport des bénévoles.

« Chaque membre d’équipe apporte une expertise unique qui enrichit nos compétences et notre capacité à résoudre des problèmes complexes. »

La Croisée des Chemins a également présenté son nouveau logo, construit autour des deux lettres C de son nom. Mylène Lessard a expliqué que cette identité visuelle renvoie à la notion de maillon et de lien. « La chaîne représente les connexions invisibles qui structurent nos vies. Elle incarne ce lien subtil qui nous lie aux autres, à notre histoire et à nos engagements. »

Elle y voit aussi une façon d’illustrer la force du collectif, une valeur centrale pour l’organisme. « Par sa forme, elle montre que la force naît de l’unité, un maillon seul est fragile, mais l’ensemble crée une solidité remarquable. »

Lors de la conférence, deux anciens directeurs, Carl Thibodeau et Maryo Larouche, ont aussi été mis de l’avant, dans un geste de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à l’histoire de l’organisme.

La Croisée des Chemins affirme vouloir demeurer un point d’ancrage dans le parcours de rétablissement des personnes vivant avec une dépendance. Ses valeurs de respect, d’accessibilité, d’engagement, de souplesse, de collaboration et de courage guideront la suite de ses actions.

Avec ce renouveau, l’organisme souhaite donc reprendre pleinement sa place dans le filet communautaire de la Beauce, en offrant un accompagnement adapté aux personnes qui choisissent d’entamer un cheminement vers le rétablissement.