Une vidéo pour «cultiver la prudence» sur les fermes

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Depuis la semaine dernière, une vidéo de sensibilisation intitulée Ensemble, cultivons la prudence et sauvons des vies, et qui s'adresse au milieu agricole, se partage allègrement sur les réseaux sociaux.

Elle est l'initiative personnelle d'un agronome de Saint-Georges, Philippe Couture. En entretien téléphonique avec EnBeauce.com, il a fait savoir que l'idée de produire ce document a germé à la suite d'évènements tragiques survenus sur des fermes de la Beauce ces dernières années, et auprès de personnes qu'il a connues sur une base professionnelle et personnelle.

C'est le cas de son meilleur ami, Dany Rodrigue, propriétaire de la ferme Rodveil à Saint-Simon-les-Mines, qui est décédé le 26 septembre 2018, à l'âge de 45 ans, en tentant de sauver un employé, coincé dans un silo d'ensilage.

Les deux autres incidents se sont produits l'an dernier.

D'abord le 27 juin, alors qu'un accident avec un épandeur d`engrais minéral dans un champ de maïs à Saint-Honoré-de-Shenley, a coûté la vie à Étienne Lessard, 41 ans, de la Ferme Holdream.

Le second est arrivé le 2 décembre dernier, à la Ferme Buroco de Beauceville. Martin Rodrigue, l'un des copropriétaires, s'affairait à laver le plafond de son étable à la laveuse pression, à partir de la pelle de son tracteur. Il a perdu pied et a fait une chute de plus de trois mètres tête première sur le plancher de ciment. Heureusement, il s'en est sorti mais a subi un traumatisme crânien sévère et de multiples fractures au visage.

Il a accepté de témoigner dans la vidéo pour rappeler combien il avait été chanceux de s'en tirer. «Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui ont cette chance», signale-t-il. On est mieux de prendre cinq minutes, puis de réfléchir pour être sûr de le faire bien et surtout de manière sécuritaire.»

La fille de Dany Rodrigue, Léa-Maude, fait elle aussi un partage: «Quand mon père est décédé, j'avais 13 ans. Il n'y a pas une journée, où je pense pas à lui. Je me demande aussi comment on peut faire pour éviter ces accidents là parce que je pense qu'on a tout un rôle à jouer auprès des gens qu'on aime», de dire la jeune femme.

«Le but de la vidéo, ce n'est pas de culpabiliser personne, signale Philippe Couture. C'est plutôt de faire comprendre aux personnes qui travaillent dans ce milieu qu'il ne faut pas toujours prendre pour acquis que ce qu'on fait est sécuritaire.»

L'agronome, qui est à l'emploi de Sollio Agriculture, insiste pour dire que c'est aussi la responsabilité de toutes les personnes — un proche, un membre de la famille ou un intervenant — qui sont témoin sur une ferme, d'une manoeuvre ou d'une activité qu'ils estiment dangereuse d'en aviser les protagonistes. «Je dis toujours à mes collègues de travail qu'il vaut mieux perdre un client qui n'est pas content qu'on lui partage nos observations, que de se taire et que le malheur arrive», a fait remarquer Philippe Couture.

C'est Odrey Caron, de la maison de production Ciné or, qui a réalisé la vidéo tout à fait gratuitement.

Le document visuel a déjà des répercussions bien concrètes. En effet, l'autre co-propriétaire de la Ferme Buroco, et frère de Martin Rodrigue, Daniel, a fabriqué une cage métallique pour travailler sécuritairement en hauteur, comme on peut le voir sur la 3e photo de cet article.

Écoutez la vidéo «Ensemble, cultivons la prudence et sauvons des vies» en cliquant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en début d'article.