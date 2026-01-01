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Avec Marie-Josée Gamache

À l’intérieur de la Maison Catherine de Longpré, entre soins et humanité

durée 18h00
6 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

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À l’occasion de la Semaine nationale des soins palliatifs, qui se tient du 3 au 9 mai, la Maison Catherine de Longpré a ouvert ses portes à EnBeauce.com.

Guidée par la directrice générale, Marie-Josée Gamache, on découvre un espace de vie aménagé pour se sentir comme à la maison. Les patients et leurs proches y sont chouchoutés avec soin et respect.

« C’est important que les gens se sentent comme s’ils étaient dans leur ambiance chaleureuse à la maison », a mentionné Marie-Josée Gamache.

Plusieurs salons chaleureux permettent aux gens de se réunir, de s’entretenir avec le personnel médical ou de profiter d’une petite interlude musicale par exemple. Il y a même un espace prévu pour les enfants avec des jouets et des livres pour aborder le départ de leur proche venue vivre ses derniers jours dans cette maison de soins palliatifs. Une petite chapelle permet aussi, à ceux qui en ont besoin, de se ressourcer.

Chaque chambre est équipée d’un lit médicalisé ainsi que d’une banquette où les visiteurs peuvent dormir également. Il y aussi toujours une grande fenêtre pour que les patients puissent profiter d’une vue sur l’extérieur. On y retrouve également un frigo, un bureau et une toilette. 

La Maison Catherine de Longpré a à cœur le bien être de ses résidents. C’est pourquoi elle est dotée d’une salle de bain avec une grande douche et une baignoire adaptée. 

À l’étage, une clinique externe permet aux personnes souffrantes d’obtenir un suivi pour rester à domicile le plus longtemps possible, le tout dans le meilleur confort possible.

À l’extérieur, une terrasse est spécialement prévue pour les patients et leurs familles. Une grande véranda permet aussi de profiter de la vue tout au long de l’année. « Un espace pour que les gens en moins bonne mobilité puissent sortir de la maison, aller sous la pergola ou dans les jardins. Les familles peuvent manger à l’extérieur aussi. On a prévu ces espaces pour que les gens puissent profiter des belles journées et du soleil. Même quand les gens sont inconscients, on les sort dehors à la demande des familles. Il y a parfois aussi des fins de vies quand les gens le souhaitent », a détaillé la directrice générale.

Finalement, notre visite se termine au sous-sol, dans le tunnel qui relie l’hôpital de Saint-Georges à la Maison Catherine de Longpré. Les patients qui arrivent à la maison après une hospitalisation, passent par cet endroit. Grâce aux oiseaux que l’on peut voir sur les murs et le plafond, la direction souhaitait adoucir cette étape de transition. « On a essayé de l’agrémenter le plus possible, pour que la transition se fasse tout en douceur avec nos oiseaux qui nous portent doucement vers la porte de la Maison Catherine de Longpré. »

Visitez la Maison Catherine de Longpré dans le reportage vidéo ci-dessus.

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En tête-à-tête avec Marie-Josée Gamache

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