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Chaudière-Appalaches

Le Réseau des groupes de femmes célèbre ses 30 ans d'engagement

durée 14h00
24 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Plus d’une centaine de personnes ont pris part à une célébration d’envergure, qui s’est tenue à Scott le 18 mars, pour souligner les 30 ans d'existence du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) et son engagement féministe régional. 

«Ce que nous célébrons aujourd’hui, ce ne sont pas seulement des années qui passent, mais des années de résistance, de mobilisation et de travail collectif pour promouvoir l’égalité» a exprimé la présidente du Réseau, Julie Richard-Nadeau, en ouverture de cette journée marquante.

L’autrice féministe Maude Michaud y a animé une conférence sur le mythe de l’égalité atteinte pour sensibiliser les invité.e.s aux défis persistants vers l’atteinte de l’égalité des genres. «Ce n’est pas seulement un concept théorique, c’est un frein que nous vivons au quotidien», a clamé Karine Drolet, directrice générale du RGFCA. 

En après-midi, les 24 groupes membres se sont retrouvés pour célébrer leurs alliances féministes et revisiter l’histoire du Réseau grâce à un panel rendant hommage aux pionnières de l'organisme. «Nous sommes réunies aujourd’hui pour nous rappeler des avancées réalisées dont nous sommes fières. Nous sommes réunies pour faire front commun pour une société où toutes et tous sont égaux. Nous sommes réunies aussi parce que des femmes ont défriché le chemin bien avant nous», a poursuivi Mme Karine Drolet. 

Cette célébration a également pris la forme d’un geste politique fort face à la montée du  masculinisme et du conservatisme politique qui menacent la condition féminine. Rassemblé.e.s en grand nombre, les participant.e.s ont réaffirmé le rôle essentiel du RGFCA et des groupes de femmes de la région.

La mission du Réseau en défense collective des droits des femmes se poursuit depuis 1996 grâce à l’engagement soutenu de celles qui s’y sont impliquées de près ou de loin, à la fois au sein de son conseil d’administration, de son équipe de travail que de son membrariat.

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