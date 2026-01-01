Plus de 51 000 armes à feu interdites ont été déclarées pour leur rachat

Le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, indique que plus de 51 000 armes à feu ont été déclarées au gouvernement fédéral par leurs propriétaires, alors qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la fin du programme de rachat des armes interdites.

Ce chiffre est bien inférieur aux 136 000 armes à feu pour lesquelles le gouvernement avait prévu des fonds lors du lancement du programme en janvier.

M. Anandasangaree se dit «prudemment optimiste» à l'approche de la date limite du 31 mars pour ce programme, qui offre aux propriétaires une indemnisation s'ils remettent ou désactivent définitivement leurs armes.

Depuis mai 2020, Ottawa a interdit environ 2500 types d'armes à feu, dont l'AR-15 et le Ruger Mini-14, au motif qu'elles n'ont leur place que sur le champ de bataille.

Les armes à feu et dispositifs interdits doivent être éliminés — ou désactivés — avant la fin de la période d'amnistie, le 30 octobre.

Les autorités fédérales ont indiqué qu'une enveloppe pouvant atteindre 250 millions $ a été allouée pour indemniser les personnes qui participent au programme.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne