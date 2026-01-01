Un investissement de 360 000$ pour soutenir le travail de rue en Beauce-Sartigan

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a reçu un investissement de 360 000 $, réparti sur trois ans, pour soutenir le service du volet « travail de rue » dans la MRC.

Ce financement permettra de consolider les emplois de trois professionnels qui œuvrent au quotidien auprès des jeunes sur le territoire. L’objectif est d’aller à la rencontre des jeunes, que ce soit sur le plan de la confiance en soi ou de l’accompagnement dans divers défis personnels.

« Cet investissement renforce notre capacité à intervenir directement sur le terrain et à offrir un accompagnement constant aux jeunes de notre communauté. En consolidant notre équipe, nous assurons la continuité d’un service essentiel qui contribue à la sécurité, au mieux-être et au développement de chaque jeune que nous rencontrons », a mentionné Julie Barrette, directrice de la MDJ Beauce-Sartigan.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de Chaudière-Appalaches et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. « La Maison des jeunes de Beauce-Sartigan accomplit un travail rigoureux auprès d’une centaine de jeunes annuellement sur notre territoire. Grâce à l’expertise des professionnels, elle offre des services d’intervention et de référencement de haut niveau. Notre objectif est de ne laisser aucun jeune de côté et il faut absolument offrir ce genre de service. Ce financement leur permettra de continuer à offrir un environnement sécuritaire, positif et inspirant, où chaque jeune peut trouver sa place et développer son potentiel », a-t-il souligné.