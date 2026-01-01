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Avec le Club Inner Wheel

Un souper-bénéfice pour soutenir les enfants à Saint-Georges

durée 10h00
30 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges tiendra, le samedi 18 avril prochain, la deuxième édition de son souper spaghetti-bénéfice à la cafétéria de l’école des Deux-Rives.

L’activité vise à recueillir des fonds pour soutenir des enfants en situation de vulnérabilité dans la région.

« Comme la première édition a été un franc succès, nous avons choisi de renouveler l’expérience et d’offrir à notre communauté un nouvel instant de partage et de solidarité », a fait savoir Manon Boucher, membre du club et instigatrice du projet. 

Ouvert à toute la population, l’événement se déroulera de 17 h à 19 h et proposera un repas complet ainsi que de l’animation musicale. Les sommes amassées serviront à financer les actions du club, qui vient en aide à des élèves de plusieurs écoles primaires de Saint-Georges, notamment pour l’achat de vêtements et de repas.

« Les besoins des enfants ne cessent d’augmenter et nous voulions donner l’occasion à la communauté de faire un geste de solidarité en participant à un événement accessible et rassembleur », a indiqué madame Boucher.

Cette activité s’inscrit dans la continuité des actions menées par Inner Wheel depuis plus de 40 ans dans la région.

Chaque année, l’organisme soutient près de 200 enfants et finance ses interventions grâce à des collectes de fonds et à l’implication de bénévoles.Les billets sont offerts au public, tandis que des produits alimentaires seront également en vente sur place.

L’organisation précise que l’ensemble des fonds recueillis est directement réinvesti dans l’aide aux enfants.

Avec cette deuxième édition, le Club Inner Wheel souhaite poursuivre son engagement communautaire tout en mobilisant la population autour d’une cause locale.

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