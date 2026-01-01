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À Saint-Georges

CISSS de Chaudière-Appalaches: déménagement du Point de service local

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12 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Point de service local - Saint-Georges, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, se trouve désormais dans de nouveaux locaux situés au 11 275, 1re Avenue à Saint-Georges.

Ce nouvel emplacement, mieux adapté aux besoins de la population, permet d’offrir des services dans un environnement modernisé, plus accessible et encore mieux organisé, tout en maintenant la qualité et la proximité des soins offerts (la vaccination, le dépistage et les prélèvements).

« Ce déménagement représente une occasion d’améliorer l’expérience des usagères et usagers tout en consolidant notre mission de proximité. Nous sommes fiers de continuer à offrir des services accessibles, humains et efficaces à la population de la Beauce », a souligné Sandra Morin, directrice des services généraux de première ligne et des services sociaux multidisciplinaires.

Les points de service locaux jouent un rôle essentiel dans l’offre de soins de proximité. Ils permettent à la population d’accéder aux services dans leur milieu de vie, sans avoir à se déplacer vers les grands centres.

« Plus qu’un simple déménagement, les nouveaux locaux sont au cœur de notre centre-ville et sont un environnement neuf, moderne et mieux adapté pour les patientes et patients et le personnel. Les nouveaux services offerts, que ce soit pour le dépistage ou les prises de sang, sont complémentaires à tous les nouveaux services que nous avons ajoutés en Beauce au cours des dernières années. Il s'agit d'une alternative qui soulage notre hôpital tout en répondant à un besoin réel des familles et des personnes aînées », a ajouté Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales.

Les services offerts au point de service local sont accessibles gratuitement, sur rendez-vous, à l’ensemble de la population selon les critères établis.
 

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