La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 2 mai

L'école de chant Trycia Turcotte présente son spectacle Rêver grand

L'école de chant Trycia Turcotte présentera son spectacle de chant Rêver grand, le samedi 30 mai à 19 h, à la Polyvalente de Saint-Georges.

La rivalité Nordiques-Canadiens au coeur du 24DH St-Georges Ford

La 11e édition du 24DH Saint-Georges Ford a été lancée ce samedi matin au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, pour un match de 24 heures sous le thème de la rivalité.

Dimanche 3 mai

Steeven Mathieu reçoit l'Élitas d'or au 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron

Le karatéka Steeven Mathieu a reçu l'Élitas d'or lors du 47e Gala du mérite sportif beauceron qui s'est tenu ce samedi 2 mai dernier au Cabaret des Amants à Saint-Georges.

Bientôt une équipe de hockey féminin au Cégep Beauce-Appalaches?

Après l’arrivée du sport-études en hockey féminin à la polyvalente de Saint-Georges à l’automne 2024, le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) a annoncé à son tour la volonté d’avoir une équipe Condors en hockey féminin.

Six bénévoles honorés par la municipalité de Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper a souligné l’engagement de six bénévoles de sa communauté ce dimanche après-midi à la salle SBC Nord du Centre récréatif Desjardins.

Lundi 4 mai

La Journée mondiale des parents endeuillés soulignée à Saint-Georges

Plusieurs familles se sont rassemblées ce dimanche après-midi sur l'île Pozer de Saint-Georges dans le but de souligner la Journée mondiale des parents endeuillés.

Inauguration du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin

C'est en présence du député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, que s'est effectuée, le 2 mai, l'inauguration officielle du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin.

Mission en Amérique du Sud pour le député Jason Groleau

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, prendra part, dès dimanche prochain, à une mission au Brésil et en Argentine dans le cadre des négociations entourant un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur.

Logements abordables sur la 120e rue: le chantier est lancé à Saint-Georges

Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, et la directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, Sarah Rodrigue, ont souligné ce lundi 4 mai, le début officiel des travaux d’un immeuble de 41 logements abordables au 172, 120e Rue, à Saint-Georges.

Mardi 5 mai

Festival Clermont-Pépin: une 40e édition couronnée de succès

Le Festival Clermont-Pépin a couronné 29 champions dans autant de catégories lors de sa 40e édition qui s’est tenue en fin de semaine au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

La Municipalité de Saint-Benjamin met son église en vente

La municipalité de Saint-Benjamin a annoncé, le 4 mai, la mise en vente de son église par le biais d’un appel de projets, invitant les promoteurs intéressés à soumettre une proposition entre le 8 juin et le 25 octobre prochains.

Beauceville dégage un excédent de fonctionnement de plus d'un million $

La Ville de Beauceville a terminé son année financière 2025 en dégageant un excédent de fonctionnement de l'exercice de 1 055 014 $.

Un jeu de cartes pour démystifier la violence dans les relations amoureuses

L'organisme Havre l’Éclaircie, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, vient d’annoncer le lancement de son tout nouveau jeu de cartes, conçu pour démystifier la violence dans les relations amoureuses.

Mercredi 6 mai

BALADO | En tête-à-tête avec Marie-Josée Gamache

Directrice générale de la Maison Catherine de Longpré à Saint-Georges, Marie-Josée Gamache évolue dans un milieu où la fin de vie révèle surtout l’essentiel: la valeur des liens humains.

Le Guide Michelin 2026 met en lumière deux tables beauceronnes

La sortie du Guide Michelin 2026 met en valeur deux restaurants de la Beauce, alors que le Restaurant 1668, à Saint-Georges, et le Saindoux Restaurant BBQ, à Sainte-Marie, figurent parmi les établissements reconnus cette année au Québec, une première visibilité de ce type pour la région.

EN VIDÉO | À l’intérieur de la Maison Catherine de Longpré, entre soins et humanité

À l’occasion de la Semaine nationale des soins palliatifs, qui se tient du 3 au 9 mai, la Maison Catherine de Longpré a ouvert ses portes à EnBeauce.com.

Jeudi 7 mai

Balado Signature: démystifier la justice réparatrice et la médiation sociale

Équijustice Beauce fait partie des 22 organismes de justice réparatrice et de médiation sociale au Québec.

La Coupe Telus et la Coupe Jimmy-Ferrari s'en viennent en Beauce

L'équipe des Chevaliers de Lévis, qui évolue au sein de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec, sera reçue en Beauce, le vendredi 22 mai, pour venir présenter à ses partisans les deux coupes remportées cette saison: Jimmy-Ferrari (championnat provincial) et Telus (championnat canadien).

Lancement de la campagne de souscription pour la Maison Mathéo

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, ont procédé aujourd’hui au lancement officiel de la campagne de souscription majeure pour la construction de la Maison Mathéo.

Saint-Georges: la Croisée des Chemins prend un nouveau départ

La Croisée des Chemins, un centre de traitement des dépendances situé à Saint-Georges, a présenté ce jeudi 7 mai sa nouvelle identité, sa nouvelle équipe et ses services renouvelés lors d’une conférence de presse tenue dans ses locaux.

Vendredi 8 mai

Samuel Poulin souligne les 40 ans de service du sergent Mario Thiboutot

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a rendu hommage, jeudi, au sergent retraité Mario Thiboutot à l’Assemblée nationale du Québec, à l’occasion de son départ à la retraite après plus de 40 années de service au sein des forces policières.

Procès du camionneur Mohsan Ihsanullah: prochaine audience le 23 juin

La divulgation de la preuve, qui devait se faire aujourd'hui dans le procès du camionneur Mohsan Ihsanullah, accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse, a été reportée au mardi 23 juin.

Sainte-Hénédine: la réflexion se poursuit sur l'avenir du presbytère

Même si bien des résidents préfèreraient qu'il soit préservé, rien n'a encore été décidé quant à l'avenir du presbytère de Sainte-Hénédine.