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Nouvelle directrice générale

Sophie Breton nommée à la tête du CJE Beauce-Nord

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31 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le CJE Beauce-Nord a annoncé, ce lundi 30 mars, la nomination de Sophie Breton à titre de directrice générale. Elle entrera en fonction ce mercredi, succédant à Marie Josée Bolduc, qui quitte ses fonctions après 17 ans à la tête de l’organisme.

En poste au sein du CJE depuis 2006, Sophie Breton a occupé plusieurs fonctions, notamment comme intervenante, agente de développement et directrice générale adjointe depuis 2021. Elle détient une formation en psychoéducation et possède une expérience reconnue dans les domaines de la jeunesse et de l’immigration.

« Il était évident que madame Breton était la personne tout indiquée pour la succession à la direction. Figure appréciée du milieu communautaire de la région, sa vaste expérience et connaissance des enjeux du CJE feront d’elle une grande gestionnaire avec une vision claire. Le conseil d’administration lui souhaite le plus grand succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions », a mentionné Charles-Philippe Rodrigue, président du conseil d’administration

Le conseil d’administration souligne que cette nomination vise à assurer la continuité et le développement de l'organisme, alors que le CJE joue un rôle important dans l’accompagnement des 15 à 35 ans et des nouveaux arrivants en Beauce-Nord.

« Nous tenons à souligner le dévouement exemplaire, le leadership et l’excellent travail qu’a accompli Madame Bolduc au fil des ans. Son apport significatif a contribué de façon durable au rayonnement du CJE Beauce-Nord et au mieux-être de la communauté. Je prends ce moment pour la remercier chaleureusement pour cette contribution remarquable au nom du conseil d’administration, de tous les employés qui l’ont côtoyée à travers les années, ainsi que de notre clientèle et la communauté mariveraine », a ajouté le président du conseil d’administration.

Pour rappel, le CJE Beauce-Nord offre notamment des services d’accompagnement, de formation et d’intégration socioprofessionnelle. La nouvelle direction aura pour mandat de poursuivre ces activités en collaboration avec les partenaires du milieu.

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