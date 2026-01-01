Le programme Ma famille, ma communauté reconnaît ses partenaires

Dans le cadre de la Semaine des familles, le programme Ma famille, ma communauté (MFMC) a tenu une activité de reconnaissance afin de souligner l’engagement des partenaires desservant le territoire de Beauce-Centre auprès des enfants et des familles en situation de vulnérabilité.

Basé sur des principes de coconstruction et d’implication sociale, le programme MFMC mobilise des partenaires issus des milieux communautaire, scolaire, municipal et socioéconomique. Chapeauté par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière‑Appalaches, le programme repose sur une responsabilité partagée, où chaque partie prenante joue un rôle clé dans le soutien aux familles.

Cette collaboration permet de renforcer le tissu social et de créer un véritable cercle de bienveillance autour des enfants en situation de risque de placement, de déplacement ou de réunification familiale après un placement.

Des résultats concrets grâce au travail collectif

Au cours des 18 derniers mois, 20 demandes ont été analysées en Beauce‑Centre, menant à 11 processus décisionnels en équipe (PDÉ). Ces démarches concertées ont permis à :

- 6 enfants de demeurer dans leur milieu parental grâce au soutien de la communauté;

- 4 enfants de retourner dans leur famille à la suite d’un placement;

- 1 enfant d’être orienté vers une ressource d’hébergement.

Depuis l’implantation du programme dans le secteur, 39 partenaires de la communauté ont pris part aux PDÉ, témoignant d’un engagement durable et d’une volonté collective de faire une différence.

« Le PDÉ permet d’envoyer un message fort aux jeunes : qu’ils ne sont pas seuls. Plusieurs adultes se mobilisent avec eux afin de réfléchir avec bienveillance sur ce qui est le mieux pour eux, leur sécurité, leur bien-être et leur avenir. Le PDÉ nous permet, comme partenaire, de faire part de notre expertise et aussi d’entendre celle des autres, ce qui favorise la collaboration et la cohérence des interventions par la suite », a souligné Patricia D.-Gilbert, intervenante jeunesse, Carrefour jeunesse-emploi de Beauce Nord.