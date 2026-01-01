Don de 1 000 $ aux cadets de l'air

L'entreprise Alien Informatique vient de remettre un don de 1 000 $ à l’Escadron 890 Saint‑Georges des cadets de l'air.

C'est le co-propriétaire du commerce. Carol Poulin, qui a effectué la remise le 27 mars, dans le cadre de la parade du commandant.

Ce montant provient de la campagne Recycl‑O‑ton, une initiative qui permet de donner une seconde vie aux vieux appareils électroniques tout en soutenant les jeunes cadets de la région.

Pour Carol Poulin, l’implication communautaire va bien au‑delà d’un simple geste de générosité. Ancien cadet, puis instructeur et officier au sein de l’escadron fondé en 1993, il affirme être «fier de redonner aujourd’hui à un mouvement qui lui a tant apporté.»

Les citoyens sont d’ailleurs invités à continuer d’apporter leurs appareils électroniques désuets chez Alien Informatique. Les profits du recyclage sont versés directement à l’Escadron 890, et ce, année après année.

Par ailleurs, la filiale 249 de la Légion Royale du Canada a tenu à souligner la générosité d’Alien Informatique en remettant un certificat d’appréciation à Carol Poulin et Keven Parent pour leur soutien bénévole en informatique auprès de l’organisme.