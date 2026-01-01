Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Escadron 890 Saint‑Georges

Don de 1 000 $ aux cadets de l'air

durée 12h00
31 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'entreprise Alien Informatique vient de remettre un don de 1 000 $ à l’Escadron 890 Saint‑Georges des cadets de l'air.

C'est le co-propriétaire du commerce. Carol Poulin, qui a effectué la remise le 27 mars, dans le cadre de la parade du commandant.

Ce montant provient de la campagne Recycl‑O‑ton, une initiative qui permet de donner une seconde vie aux vieux appareils électroniques tout en soutenant les jeunes cadets de la région.

Pour Carol Poulin, l’implication communautaire va bien au‑delà d’un simple geste de générosité. Ancien cadet, puis instructeur et officier au sein de l’escadron fondé en 1993, il affirme être «fier de redonner aujourd’hui à un mouvement qui lui a tant apporté.»

Les citoyens sont d’ailleurs invités à continuer d’apporter leurs appareils électroniques désuets chez Alien Informatique. Les profits du recyclage sont versés directement à l’Escadron 890, et ce, année après année.

Par ailleurs, la filiale 249 de la Légion Royale du Canada a tenu à souligner la générosité d’Alien Informatique en remettant un certificat d’appréciation à Carol Poulin et Keven Parent pour leur soutien bénévole en informatique auprès de l’organisme.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Communautaire à boutte continue de partager ses revendications

Publié à 11h00

Le Communautaire à boutte continue de partager ses revendications

La cellule locale Beauce-Etchemins du mouvement Le Communautaire à boutte poursuit ses revendications à travers des manifestations pacifiques à plusieurs endroit de la Beauce. Après Beauceville et Sainte-Marie, une quarantaine de représentants du milieu communautaire se trouvaient ce matin au CLSC de Saint-Georges , puis un autre groupe devrait ...

LIRE LA SUITE
Sophie Breton nommée à la tête du CJE Beauce-Nord

Publié à 9h00

Sophie Breton nommée à la tête du CJE Beauce-Nord

Le CJE Beauce-Nord a annoncé, ce lundi 30 mars, la nomination de Sophie Breton à titre de directrice générale. Elle entrera en fonction ce mercredi, succédant à Marie Josée Bolduc, qui quitte ses fonctions après 17 ans à la tête de l’organisme. En poste au sein du CJE depuis 2006, Sophie Breton a occupé plusieurs fonctions, notamment comme ...

LIRE LA SUITE
Un souper-bénéfice pour soutenir les enfants à Saint-Georges

Publié hier à 10h00

Un souper-bénéfice pour soutenir les enfants à Saint-Georges

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges tiendra, le samedi 18 avril prochain, la deuxième édition de son souper spaghetti-bénéfice à la cafétéria de l’école des Deux-Rives. L’activité vise à recueillir des fonds pour soutenir des enfants en situation de vulnérabilité dans la région. « Comme la première édition a été un franc succès, nous avons ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge