Logements abordables sur la 120e rue: le chantier est lancé à Saint-Georges

Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, et la directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, Sarah Rodrigue, ont souligné ce lundi 4 mai, le début officiel des travaux d’un immeuble de 41 logements abordables au 172, 120e Rue, à Saint-Georges.

Le projet, évalué à plus de 14,6 M$, vise les personnes seules et les familles, dans un contexte où l’accès au logement demeure un enjeu important en Beauce.

En termes de chiffres, le gouvernement du Québec investit plus de 6,7 M$ dans ce chantier par l’entremise du Programme d’habitation abordable Québec de la Société d’habitation du Québec. La Ville de Saint-Georges y contribue pour plus de 2,4 M$, tandis que la Société immobilière communautaire de Beauce a mobilisé des partenaires financiers pour un montant totalisant 511 000 $.

L’immeuble quant à lui comprendra 19 logements d’une chambre, 11 logements de deux chambres et 11 logements de trois chambres.

Selon Samuel Poulin, ce projet vient répondre à un besoin qui n’était pas couvert de cette façon à Saint-Georges.

« Dans la vie, il y a le logement social, il y a le logement abordable, il y a le logement point. Et ici, on est vraiment dans le logement abordable », a-t-il expliqué.

Les loyers mensuels seront plafonnés entre 688 $ et 952 $, selon le type de logement. Le ministre a insisté sur l’importance d’augmenter l’offre disponible pour répondre à la pression actuelle.

« Une des meilleures façons de contrer la crise du logement, c’est d’augmenter l’offre sur un territoire. »

Jusqu’à 10 ménages admissibles pourront également bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, leur permettant de limiter leur contribution au paiement du loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Georges.

Un projet pour la classe moyenne

Le projet s’adresse notamment à des personnes seules et à des familles de la classe moyenne.

« Pour une personne seule, le revenu maximal devra être de 61 000 $, pour deux personnes, 87 000 $, et pour trois, 106 000 $ pour le ménage. Alors on est vraiment dans la classe moyenne », a précisé Samuel Poulin.

Il a aussi souligné que ce type d’offre n’existait pas encore à Saint-Georges sous cet angle.

Pour la mairesse, Manon Bougie, ce chantier représente aussi une occasion de donner un nouvel élan à un secteur situé au cœur de la ville. « Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation d’une initiative porteuse qui donnera un nouvel élan à ce secteur de notre ville », a-t-elle indiqué.

Elle estime que le projet répond à un besoin concret pour les citoyens. « Situé au cœur de notre centre-ville, ce chantier répond à un besoin réel d’accès à des logements abordables. Il s’inscrit dans un concept de développement urbain axé sur la vitalité du milieu et le mieux-vivre. »

Un accompagnement pour les locataires

Au-delà des logements, des services d’accompagnement seront offerts gratuitement aux locataires par les organismes communautaires Au Bercail et La Maison de la famille Beauce-Etchemin.

Ces services pourront toucher plusieurs aspects, dont la gestion de situations de crise, la nutrition, la gestion financière et familiale, le bien-être et le soutien psychosocial.

Sarah Rodrigue, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, a souligné l’importance du travail collectif derrière ce projet.

« Ce type d’initiative montre à quel point la solidarité peut faire avancer des projets structurants pour notre communauté tout en répondant directement à des besoins réels dans nos milieux. »

À Saint-Georges, ce projet viendra donc ajouter 41 unités abordables dans un secteur central, tout en combinant habitation, accompagnement communautaire et revitalisation urbaine.