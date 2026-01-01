La Journée mondiale des parents endeuillés soulignée à Saint-Georges

Plusieurs familles se sont rassemblées ce dimanche après-midi sur l'île Pozer de Saint-Georges dans le but de souligner la Journée mondiale des parents endeuillés.

Un marche commémorative dédiée aux mères et aux familles touchées par le deuil d’un enfant, était organisée sur place par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS.

« C'est une journée un peu spéciale, on accueille des parents endeuillés de notre région pour une marche. (...) On leur offre une fleur et une chandelle », a expliqué Diane Dulac, directrice de l'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins.

Cette marche avait pour objectif de rendre hommage aux proches disparus, tout en offrant aux familles un espace pour constater qu’elles ne sont pas seules dans leur deuil. L’initiative visait également à briser l’isolement, favoriser les échanges et ouvrir le dialogue autour de cette réalité.