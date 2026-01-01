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Comité d’Aide de Beauceville et Comptoir régional de Beauce

Une récolte de 35 000 $ pour la 3e soirée caritative «Lueur»

durée 17h00
3 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est plus de 35 000 $ qui ont été amassés dans la cadre de la 3e soirée caritative Lueur, organisée conjointement par le Comité d’Aide de Beauceville (CAB) et le Comptoir régional de Beauce (CRB) à Saint-Georges.

L'événement s'est tenu hier soir, au Club de golf de Beauceville qui avait prêté gracieusement sa salle de réception, en présence de quelque 130 convives.

Rappelons que cet événement a pour objectif d’amasser des fonds qui seront entièrement investis dans des programmes et des initiatives des deux groupes, destinés à aider les plus démunis. 

« Dans nos deux organismes, on va bien au delà des objets. Oui, on récupère, on valorise, on donne une deuxième vie à des biens matériels, mais surtout, on redonne une deuxième chance aux personnes à travers la réinsertion sociale», a déclaré Isabelle Dion, directrice générale du CRB.

Les convives ont pu visionner une vidéo de Moisson Beauce, auquel le CAB et le CRB sont associés pour la distribution alimentaire sur leur territoire, dans laquelle on voit une famille dans le besoin «Ce qu'on vous montre ce soir, ce n'est pas un scénario, ce n'est pas une exagération. C'est une réalité. Un homme qui se lève chaque matin pour travailler et qui, malgré tout, doit venir chercher de l'aide pour nourrir sa famille. À travers l'aide concrète, on accompagne des gens qui tentent de se relever», a fait remarquer Mme Dion.

Pour sa part, la directrice du CAB, Sylvie Fortin, a rappelé qu'à l'heure actuelle, une personne sur cinq qui vient chercher aide alimentaire occupe un emploi. «C'est toute réalité bien présente que nous visons tous les jours. Ce sont de plus en plus des gens comme vous et moi», a-t-elle lancé à l'auditoire.

Outre un encan silencieux sur place, les convives ont pu apprécier une prestation musicale du pianiste prodige, Nathan Loignon.

En outre, le gagnant du tirage moitié-moitié de la soirée, Carl Grenier, président de C. Grenier Excavations, a décidé de verser son gain de 670 $ à la cause.

Signalons que l'événement a pu compter sur près d'une vingtaine de bénévoles qui ont assuré le service aux tables durant le repas.

Enfin, la soirée s'est terminée en fête de la danse sous la musique du groupe Minuit moins quart, incluant les membres du duo The Twins Brothers.

Par ailleurs, comme les trois premières éditions ont eu lieu à Beauceville, l'an prochain, la soirée se déroulera à Saint-Georges, « C'est juste une continuité de l'événement pour grandir, pour être capable d'aller chercher plus, pour être capable de mieux donner», a expliqué la directrice du CAB, Sylvie Fortin.

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