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Havre l’Éclaircie

Un jeu de cartes pour démystifier la violence dans les relations amoureuses

durée 17h00
5 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

L'organisme Havre l’Éclaircie, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, vient d’annoncer le lancement de son tout nouveau jeu de cartes, conçu pour démystifier la violence dans les relations amoureuses. 

À travers le jeu, les discussions et les échanges qu’il suscite, cet outil permet d’aborder différentes facettes de la violence dans les relations, d’ouvrir le dialogue et de mieux reconnaître des signes qui peuvent parfois passer inaperçus. Les thèmes abordés sont variés et visent à informer, sensibiliser et développer l’esprit critique face aux dynamiques de pouvoir et de contrôle.

Accessible, interactif et rassembleur, ce jeu s’adresse autant aux jeunes qu’aux adultes. Il se prête aussi bien à des moments informels, entre amis, collègues ou en famille, qu’à des contextes plus formels. Il peut être intégré à différentes démarches de sensibilisation et d’intervention, notamment en milieu scolaire, dans les organismes communautaires, les maisons d’hébergement ainsi que dans divers milieux d’accompagnement. Il se joue en petits groupes de trois à cinq personnes et propose une expérience d’environ 30 minutes. Il invite les participantes et les participants à répondre à des questions, à réfléchir ensemble et à partager leurs points de vue dans un cadre respectueux et bienveillant.

« Ce jeu est une façon différente et accessible d’aborder des réalités parfois difficiles à nommer. En créant un espace de discussion, il permet de mieux comprendre les dynamiques de violence dans les relations amoureuses et de déconstruire certains préjugés », souligne Véronique Mercier, agente aux communications de l'organisme

En plus de son aspect éducatif, cette initiative contribue directement à soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. 

Pour en savoir plus ou pour vous procurer le jeu, au coût de 30 $, consultez le site web du Havre l'Éclaircie, que l'on peut joindre en cliquant directement ici.

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