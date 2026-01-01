Un premier Brunch festif qui récolte plus de 11 000 $

C’est dans une ambiance festive où le plaisir était au rendez-vous que s’est tenue dimanche dernier la toute première édition du Brunch festif, organisé par l'organisme Le Berceau.

Pas moins de 112 femmes sont venues partager ce moment unique, qui a permis d'amasser plus de 11 000$, pour soutenir concrètement la mission du groupe.

Pour cette première édition, l’équipe de l'organisme se dit très touchée par l’énergie et l’enthousiasme des participantes.

Les sourires, l’énergie dans la salle et l’expérience vécue témoignent du succès de l’événement. « Nous avons le cœur rempli. Voir autant de femmes réunies pour partager ce moment dépasse largement nos attentes », ont indiqué les responsables du brunch.

Forte de cet engouement, l’organisation confirme déjà qu’une deuxième édition du Brunch festif est en préparation.

Le Berceau, qui soutient et outille les jeunes mamans en périodes prénatale et postnatale afin de les aider à mieux vivre leurs nouvelles réalités, tient à remercier chaleureusement toutes les participantes, commanditaires et bénévoles ayant contribué à faire de cet événement un moment mémorable.