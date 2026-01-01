Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le Berceau

Un premier Brunch festif qui récolte plus de 11 000 $

durée 09h00
6 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

C’est dans une ambiance festive où le plaisir était au rendez-vous que s’est tenue dimanche dernier la toute première édition du Brunch festif, organisé par l'organisme Le Berceau.

Pas moins de 112 femmes sont venues partager ce moment unique, qui a permis d'amasser plus de 11 000$, pour soutenir concrètement la mission du groupe.

Pour cette première édition, l’équipe de l'organisme se dit très touchée par l’énergie et l’enthousiasme des participantes.

Les sourires, l’énergie dans la salle et l’expérience vécue témoignent du succès de l’événement. « Nous avons le cœur rempli. Voir autant de femmes réunies pour partager ce moment dépasse largement nos attentes », ont indiqué les responsables du brunch. 

Forte de cet engouement, l’organisation confirme déjà qu’une deuxième édition du Brunch festif est en préparation.

Le Berceau, qui soutient et outille les jeunes mamans en périodes prénatale et postnatale afin de les aider à mieux vivre leurs nouvelles réalités, tient à remercier chaleureusement toutes les participantes, commanditaires et bénévoles ayant contribué à faire de cet événement un moment mémorable.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Guide Michelin 2026 met en lumière deux tables beauceronnes

Publié à 11h00

Le Guide Michelin 2026 met en lumière deux tables beauceronnes

La sortie du Guide Michelin 2026 met en valeur deux restaurants de la Beauce, alors que le Restaurant 1668, à Saint-Georges, et le Saindoux Restaurant BBQ, à Sainte-Marie, figurent parmi les établissements reconnus cette année au Québec, une première visibilité de ce type pour la région. Le Restaurant 1668 se retrouve dans la catégorie des ...

LIRE LA SUITE
Un jeu de cartes pour démystifier la violence dans les relations amoureuses

Publié hier à 17h00

Un jeu de cartes pour démystifier la violence dans les relations amoureuses

L'organisme Havre l’Éclaircie, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, vient d’annoncer le lancement de son tout nouveau jeu de cartes, conçu pour démystifier la violence dans les relations amoureuses.  À travers le jeu, les discussions et les échanges qu’il suscite, cet outil permet ...

LIRE LA SUITE
Logements abordables sur la 120e rue: le chantier est lancé à Saint-Georges

Publié le 4 mai 2026

Logements abordables sur la 120e rue: le chantier est lancé à Saint-Georges

Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, et la directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, Sarah Rodrigue, ont souligné ce lundi 4 mai, le début officiel des travaux d’un immeuble de 41 logements abordables au 172, 120e Rue, à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge