C'est l'heure du recensement au pays

Les Canadiens ont environ une semaine pour remplir le dernier recensement du gouvernement fédéral.

Statistique Canada indique que les ménages et les exploitations agricoles recevront bientôt par la poste des lettres contenant des instructions sur la manière de remplir les questionnaires avant le jour du recensement, le 12 mai.

La Loi sur la statistique fédérale stipule qu'un recensement doit être organisé tous les cinq ans et que tous les ménages et exploitants agricoles du Canada doivent y participer.

La loi prévoit qu'un défaut de participation au recensement peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 500 $.

Le dernier recensement a eu lieu en 2021 et a permis de recueillir des données sur la population, notamment l'âge, le sexe, l'état civil, la structure familiale et les types de logement, ainsi que des statistiques telles que le revenu, l'origine ethnoculturelle et religieuse, et le niveau d'éducation.

Statistique Canada précise que les résultats sont confidentiels et servent à planifier les services gouvernementaux liés à l'emploi, à l'éducation, aux transports publics et aux soins de santé.

«Depuis plus d'un siècle, les Canadiens et les Canadiennes s'appuient sur le recensement pour comprendre l'évolution de notre pays au fil du temps», a déclaré André Loranger, statisticien en chef du Canada, dans un communiqué publié lundi.

La Presse Canadienne