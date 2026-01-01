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Pour maintenir à flot le service postal

Le gouvernement fédéral débloque 673 millions $ pour Postes Canada

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9 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral accorde des centaines de millions de dollars à Postes Canada afin de maintenir à flot le service postal déficitaire pendant l’exercice financier en cours.

Un décret du Cabinet accorde à la société d’État en difficulté jusqu’à 673 millions $ afin qu’elle puisse répondre à ses besoins d’exploitation et de revenus jusqu’en mars prochain.

L’année dernière, Ottawa avait autorisé une injection de 1,03 milliard $ pour Postes Canada, suivie de 1 milliard $ supplémentaire sous forme de financement remboursable lorsque le montant initial s’est avéré insuffisant.

Ian Lee, professeur de commerce à l’université Carleton, estime que le service postal aura probablement besoin de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires pour tenir le coup jusqu’à la fin de l’année, compte tenu de sa perte avant impôts sans précédent de 1,57 milliard $ en 2025.

Alors que les employés votent sur une convention collective après des années de conflits de travail et de baisse de la demande de courrier, Postes Canada affirme qu’elle doit se moderniser par l’intermédiaire de réformes comprenant des boîtes aux lettres communautaires et d’éventuelles fermetures de bureaux de poste.

Postes Canada et le syndicat s’affrontent depuis plus de deux ans sur les salaires et les changements structurels au sein de la société d’État, les employés ayant maintes fois organisé des piquets de grève.

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