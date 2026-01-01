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18e édition de l'événement

«Souper au homard» du Bercail: une somme amassée de 67 620 $

durée 17h00
16 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le 18e Souper au homard de l’organisme Au Bercail, et de sa fondation, a permis d’amasser un somme totale de 67 620 $.

Le grand succès de l’activité de financement est attribuable aux 276 convives qui étaient présents au Club de golf de Saint-Georges, hier soir, ainsi qu'à la soixantaine de personnes qui ont mangé du homard en formule pour emporter.

Le souper était sous la présidence d’honneur de Jean-Stéphane Bourque, grand patron des des entreprises Chambois et Milmonde. «Sa  générosité et son dévouement à la cause ont permis d’attirer une lumière nouvelle sur notre événement, et ce, malgré son allergie avérée au homard!» , a indiqué Pierre Lacombe, président du Bercail.

Cet événement a non seulement été profitable pour la Fondation Au Bercail mais il a aussi permis  de partager en primeur avec les convives du souper une vidéo de deux témoignages d’anciens résidents de la maison d’hébergement. «Ces témoignages émouvants sont plus puissants que n’importe quel plaidoyer sur la pertinence des services offerts par le Bercail et ils ont marqués fortement les personnes présentes ce soir-là», a signalé le président Lacombe.

Le comité organisateur du souper a aussi pu compter sur près d'une trentaine de partenaires pour mener l'activité à bon port.

Rappelons que depuis 1983, Au Bercail assure un soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est  aujourd’hui, que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe populaire ou la Fondation.

 

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