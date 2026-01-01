La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 9 mai

Luc Provençal souligne les succès de trois athlètes de Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a pris la parole ce jeudi 7 mai, à l’Assemblée nationale afin de souligner les performances de trois jeunes athlètes de son comté honorés lors du 47e Gala du mérite sportif beauceron, tenu le 2 mai dernier à Saint-Georges.

Une femme perd la vie dans un accident de côte-à-côte à Saint-Elzéar

Un accident est survenu ce samedi 9 mai, vers 13h30, à Saint-Elzéar, dans un chemin de gravelle proche de la route Beaurivage, impliquant un véhicule de type côte-à-côte.

Saint-Georges: les cadets de l’Escadron 890 clôturent leur année

La 33e Revue annuelle des Cadets de l’Aviation royale du Canada de l’Escadron 890 s’est tenue ce vendredi 8 mai dans le gymnase du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges.

Dimanche 10 mai

St-Georges Express, ancienne entreprise de transport au siècle dernier

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Glissement de terrain à Saint-Isidore: les études avancent

Près de dix mois après le glissement de terrain survenu sur le rang de la Grande-Ligne, à Saint-Isidore, la Municipalité a indiqué, ce mardi 5 mai, que plusieurs étapes techniques ont été franchies, mais qu’aucune date de réouverture complète de la route ne peut encore être avancée.

Plusieurs médailles pour le Club de judo de Saint-Georges à Varennes

Sept athlètes du Club de judo de Saint-Georges était présents lors de la Coupe Matsuru, présentée les 2 et 3 mai à Varennes, revenant avec plusieurs podiums dans différentes catégories d’âge.

Les Jarrets Noirs font leur retour à Saint-Georges

Afin de bien débuter la saison, les deux équipes des Jarrets Noirs de Beauce, qui avaient annoncé leur retour dans la Ligue senior majeur de Québec en avril dernier, ont organisé, depuis ce jeudi 7 mai, un grand tournoi de baseball avec toutes les équipes.

Recommandé par le Guide Michelin, le 1668 mise sur le terroir beauceron

Le restaurant gastronomique 1668, situé à Saint-Georges, a appris ce mercredi 6 mai qu’il faisait désormais partie des établissements recommandés par le Guide Michelin 2026.

Un incendie touche une industrie à Saint-Côme-Linière

Un incendie s'est déclaré ce dimanche soir, vers 20h30, au niveau de l'entreprise Produits Forestiers D&G, à Saint-Côme-Linière.

Lundi 11 mai

Près de 1000 élèves ont participé à la tournée des petits Agros aux Etchemins

La toute première édition de la tournée des petits Agros aux Etchemins, qui s'est tenu le 7 mai, a connu un franc succès.

Soutien de 948 000 $ à neuf festivals et événements touristiques

Neuf festivals et événements touristiques, qui se dérouleront en Chaudière-Appalaches au cours des prochains mois, bénéficieront d'un soutien financier de 948 000 $.

Soirée réussie pour la 5e édition d'Art sonore à l'Abbaye

La cinquième édition de l'événement Art sonore à l'Abbaye, organisé par EXEcentrer, a réuni plus de 70 personnes le 25 avril dernier à l'Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil, à Saint-Benoît-Labre.

Les Créativités beauceronnes fermeront définitivement leurs portes cet automne

Les Créativités beauceronnes, un organisme voué à la promotion de l'artisanat régional, fermera définitivement ses portes le 31 octobre prochain, après 53 ans d'existence.

Explosion mortelle chez Bois Ouvré/Séchoir de Beauce: début du procès

C'est aujourd'hui que s'est ouvert, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le procès mené contre les entreprises Bois Ouvré et Séchoirs de Beauce.

La fièvre des séries

Si la Mère Nature ne nous a pas encore donné l’occasion d’attraper la fièvre du printemps, le Canadien a contaminé tout le monde avec la fièvre des séries éliminatoires de la Ligue nationale de Hockey (LNH).

Mardi 12 mai

Saint-Georges termine l’année financière 2025 avec un surplus de 7,1 M$

Le rapport financier de la Ville de Saint-Georges pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 a été déposé en séance du conseil ce lundi par le trésorier et directeur du Service des finances, Rémi Poulin.

Saint-Côme-Linière: financement confirmé pour la reconstruction du centre communautaire

Par voie de communiqué envoyé ce matin, le député Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a confirmé la sélection prioritaire du projet de reconstruction du centre communautaire de Saint-Côme-Linière, en vue d'une promesse d'aide financière.

Accident mortel de VTT: la victime était conseillère municipale à Saint-Elzéar

La femme décédée lors d'un accident de VTT, qui est survenu ce samedi 9 mai à Saint-Elzéar-de-Beauce, était conseillère municipale de l'endroit.

Une seule route de la Beauce parmi les pires de Chaudière-Appalaches

Une seule route de la Beauce se trouve parmi les pires de Chaudière-Appalaches, selon le palmarès 2026 de CAA-Québec.

Un prêtre parmi les Traîtres: François Proulx revient sur son expérience

S’il y a bien un participant qui attirait les regards dans la troisième saison de l’émission Les Traîtres, c’est le Beauceron François Proulx. Il est le premier prêtre à prendre part à ce jeu grandeur nature.

Mercredi 13 mai

Frampton équipe ses pompiers de masques pour sauver les animaux

La Municipalité de Frampton a annoncé, ce lundi 22 mai, l’acquisition de masques à oxygène destinés au sauvetage des animaux domestiques lors d’interventions du service incendie.

Une compétition régionale de robotique présentée à Saint-Georges

La polyvalente de Saint-Georges sera l’hôte de la compétition régionale de robotique Québec Rive-Sud, qui se déroulera le vendredi 22 mai.

Le Super Gala de Boxe Saint-Georges sera de retour le 5 juin

La 5e édition du Super Gala de Boxe Saint-Georges aura lieu au Centre Lacroix-Dutil, le vendredi 05 juin prochain dès 19 h.

Terrain de tennis et pickleball: Saint-Martin annule son règlement d'emprunt

Le conseil municipal de Saint-Martin a officiellement annulé, lors du conseil de ville de ce lundi 11 mai, le règlement d’emprunt de 425 000 $ lié au projet de terrain de tennis et de pickleball.

Une «mauvaise manipulation» du chauffage d'appoint serait hypothétiquement en cause

L’hypothèse la plus probable de ce qui aurait allumé l'incendie de la maison de Clément Rousseau, dans laquelle il a trouvé la mort le 28 décembre 2025, serait «une mauvaise manipulation du système de chauffage d’appoint de la galerie.»

Le projet «Espace Libre Marché» récompensé au gala régional du Défi OSEntreprendre

Le projet Espace Libre Marché, réalisé par Laura Hétu, Fabrice Kouakou et Haitam Oudah, a remporté la première place dans la catégorie collégiale au gala régional du Défi OSEntreprendre, tenu le 29 avril à Sainte-Marie.

«La Flambée» des Jeux du Québec vise une récolte de 50 000 $

Le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 espère récolter une somme de 50 000 $, lors de La Flambée, terrasses embrasées, qui se déroulera au centre-ville de Saint-Georges les 17 et 18 juillet prochains.

Jeudi 14 mai

Fabien Cloutier rencontre des élèves pour promouvoir la Route de la Beauce

En parallèle du lancement de la campagne pour La route de la Beauce, Destination Beauce a déployé une initiative éducative dans toutes les écoles primaires de la région.

Avantis Coopérative encore lauréate parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Grâce à son rendement global et sa croissance soutenue, Avantis Coopérative a conservé son titre de lauréate du programme des Sociétés les Mieux gérées au Canada pour l'année 2026.

La CTQ interdit à Mohsan Ihsanullah de conduire des poids lourds

La Commission des transports du Québec a rendu public une ordonnance interdisant au camionneur Mohsan Ihsanullah, de conduire des poids lourds jusqu’à nouvel ordre.

Sainte-Marie dégage un excédent de fonctionnement de plus de 5 M$

La Ville de Sainte-Marie a terminé son année financière 2025 en dégageant un excédent de fonctionnement de l'exercice de 5 034 061 $.

Mémoire des transversales: un recueil pour laisser sa trace

L'artiste-peintre et écrivaine Josiane Fortin a réussi à combiner en un seul événement ses passions que sont la littérature et les arts visuels, avec le lancement aujourd'hui du livre Mémoire des transversales, ainsi que le vernissage d'une exposition liée à la publication.

Champion du monde en kata musical, Steeven Mathieu renoue avec sa passion

Émerveillé par une pirouette à l’âge de 5 ans, Steeven Mathieu est aujourd’hui Champion du monde en Kata musical armé sur le circuit Naska.

Vendredi 15 mai

Mandat de grève générale illimitée chez Maibec

Les métallos de chez Maibec à Saint-Théophile se sont dotés d’un mandat de moyens de grève générale illimitée, dans une proportion de 72 %.

Quatre lauréats se distinguent aux Prix du Patrimoine en Beauce-Sartigan

La MRC Beauce-Sartigan a reconnu, mercredi le 13 mai, les citoyens et organismes impliqués dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine lors d’une soirée tenue à l’Espace aux Rives du Temps, à Courcelles-Saint-Évariste.

La MRC Beauce-Centre dévoile les lauréats du Prix du patrimoine 2026

La MRC Beauce-Centre, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), a dévoilé ce jeudi les lauréats des Prix du patrimoine 2026.

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches remet des bourses à 61 étudiants

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a récemment souligné l’engagement, la persévérance et la réussite de plusieurs étudiant(e)s à l’occasion de ses cérémonies de remise des bourses du printemps, tenues dans les campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic.

Stratagèmes de fraude téléphonique: «Raccrochez!», dit la Sûreté du Québec

Le meilleur moyen pour ne pas de faire arnaquer dans un stratagème de fraude téléphonique est de raccrocher immédiatement, si vous recevez ce type d’appel.