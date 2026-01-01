«Les Entreprises en famille» revient pour une 4e édition

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir invite la population à participer à la 4e présentation de l’événement Les Entreprises en famille, qui se tiendra le samedi 27 juin, de 10 h 30 à 16 h, au parc de l’Île Ronde à Beauceville.

Cet événement familial vise à remercier les employés des entreprises participantes tout en soutenant les enfants gravement malades et leur famille.

Plus de 20 structures de jeux gonflables, des jeux mécaniques, de l'animation ainsi que des kiosques alimentaires seront sur place.

L’accès au site est gratuit, et les bracelets donnant accès aux jeux gonflables sont en prévente en ligne, au coût de 25 $, ou sur place le jour même. Pour vous procurer des bracelets ou devenir commanditaire : lesentreprisesenfamille@gmail.com.

Tous les profits de l’événement sont remis à 100 % aux familles aidées par l’organisme, sans aucun frais d’administration.

Rappelons que l'organisme communautaire Ouvre ton cœur à l'espoir a pour mission principale de venir en aide aux enfants âgés de 0 à 17 ans, atteints de cancer ou de toutes autres maladies menaçant leur vie.

Cette année encore, l'organisme a connu une hausse importante des demandes d'aide de la part de familles de la région Beauce-Etchemins. Le soutien financier accordé aux familles provient exclusivement des activités de financement comme Les Entreprises en famille.