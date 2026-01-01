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Par Jason Groleau

Quatre cadets récompensés pour leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du devoir

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22 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Marianne Felteau, Michaël Giguère, Geneviève Labbé et Hugo Pelletier, du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie et de l’Escadron 881 Saint-Joseph-de-Beauce, ont reçu une médaille honorifique de la part du député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

Cette reconnaissance leur a été remise afin de souligner leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du devoir à la suite de leurs gestes posés lors de la tragédie survenue à Sainte-Rose-de-Watford en mars dernier.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Paul Lachance, ambulancier et premier répondant sur les lieux, ainsi que Christian Duperron, paramédic soins primaires et président du conseil d’administration chez TASBI.

« Dans les moments les plus difficiles, certaines personnes révèlent une force, une maturité et une humanité qui méritent d’être reconnues. Marianne, Michaël, Geneviève et Hugo ont fait preuve d’un courage remarquable dans une situation que personne ne devrait avoir à vivre. Aujourd’hui, je tenais à leur dire, au nom de toute la Beauce, que nous sommes profondément fiers d’eux. Leur bravoure, leur entraide et leur sang-froid honorent leur famille, le Corps de cadets, l’Escadron et toute notre communauté », a déclaré le député.

Ce dernier a également tenu à saluer le travail essentiel de M. Lachance, de l’ensemble des équipes paramédicales, des autres intervenants d’urgence et des premiers répondants, dont l’intervention rapide et le dévouement ont été déterminants lors de cette tragédie.

Rappelons que l’accident d’autobus survenu le 7 mars dernier a coûté la vie à Xavier Landry-Rousseau, 13 ans et originaire de Scott. Le convoi qui transportait les cadets revenait d’une compétition de tir.

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