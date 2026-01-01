Une maman redonne à l'organisme «Ouvre ton cœur à l’espoir»

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir vient de recevoir un don de 1 819 $ à la suite de la toute première édition du Marché printanier de Saint-Georges, un événement organisé par Sophie Trépanier, afin de soutenir les familles d’enfants malades de la région.

Réunissant 34 exposants, un camion de cuisine de rue, des jeux gonflables et diverses activités familiales, le marché, tenu le 23 mai dernier, a connu un beau succès grâce au travail acharné de Mme Trépanier, qui a porté ce projet de A à Z avec passion et détermination.

Pour la dame, cette initiative avait une signification toute particulière. Maman d’un enfant malade bénéficiant actuellement du soutien d’Ouvre ton cœur à l’espoir, elle connaît bien l’impact concret de l’aide offerte aux familles. Son attachement à l’organisme remonte également à son enfance, alors qu’elle avait elle-même reçu son soutien durant un combat contre le cancer.

« Recevoir de l’aide dans les moments difficiles est précieux. Pour moi, organiser ce marché était une façon de redonner à un organisme qui a marqué ma vie et qui continue aujourd’hui d’aider ma famille », a-t-elle souligné.

Le don a été remis à Stéphanie Vaillancourt, présidente du conseil d’administration d’Ouvre ton cœur à l’espoir, lors d’une rencontre tenue récemment.

« Ce geste est beaucoup plus qu’une contribution financière. Il représente un formidable élan de solidarité envers les familles que nous accompagnons. Nous sommes profondément touchés par l’engagement de Sophie et par toute l’énergie qu’elle a investie dans ce projet », affirme Stéphanie Vaillancourt.

La réussite de cette première édition a également été rendue possible grâce à l’implication de nombreux bénévoles, membres de la famille, amis et collègues de travail de Mme Trépanier, ainsi qu’à la générosité de plusieurs partenaires et commanditaires.

L’organisme tient à remercier chaleureusement Construction CRB, De bons conseils, Jason Groleau, député de Beauce, A.B. Entretien ménager, Robert Bernard, Alain Bernard de QEX Qualité Extérieur, Accès Pharma chez Walmart, Metro Laval Veilleux, ProPhysio Saint-Georges, Tigre Géant, Amusement Dami, Les Producteurs de lait du Québec, Les Entreprises Trélidar inc., Créations Rose et Explozone pour leur précieuse contribution.

Des remerciements sont également adressés à Kathou Cantine de Saint-Zacharie, aux 34 exposants, aux bénévoles et à toutes les personnes qui ont participé à cette journée placée sous le signe de la générosité et de l’entraide.

Grâce à des initiatives comme celle-ci, Ouvre ton cœur à l’espoir peut poursuivre sa mission d’offrir un soutien concret aux familles d’enfants malades de la région et leur apporter un peu d’espoir dans les moments les plus difficiles.

À droite, Stéphanie Vaillancourt, présidente du conseil d’administration d’Ouvre ton cœur à l’espoir, a reçu le don des mains de l'organisatrice du Marché printanier de Saint-Georges, Sophie Trépanier.