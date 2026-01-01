Saint-Georges accueille son premier marché printanier

La toute première édition du marché printanier de Saint-Georges se tient ce samedi 23 mai, jusqu’à 16 h, afin d’amasser des fonds pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir, qui vient en aide aux familles d’enfants malades dans la région.

L’événement, organisé par Sophie Trépanier, réunit plusieurs artisans locaux et activités familiales, dans une formule pensée pour soutenir une cause qui lui est très personnelle.

« J’ai eu l’idée d’organiser ce marché-là parce que je le fais au profit d’Ouvre ton cœur à l’espoir, qui est un organisme de la région qui vient en aide aux familles d’enfants malades », explique-t-elle, lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

Pour l’organisatrice, l’implication va bien au-delà d’un simple événement. Sa famille bénéficie actuellement du soutien de l’organisme pour son jeune garçon. Elle-même avait aussi été accompagnée par Ouvre ton cœur à l’espoir il y a 26 ans, alors qu’elle avait eu un cancer dans son enfance. « Pour moi, c’est un organisme vraiment très important, pour ma famille aussi. Puis je suis quelqu’un qui accepte de recevoir, mais qui à un moment donné a besoin de redonner. »

L’idée de créer ce marché est venue après une expérience vécue avec sa fille, dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs.

« L’an dernier, avec ma fille, on a créé sa petite entreprise pour la Grande journée des petits entrepreneurs. Puis, par la suite, on a fait plusieurs marchés. Puis c’est de là que l’idée m’est venue », raconte Sophie Trépanier.

Elle y a vu une façon à la fois originale et rassembleuse d’amasser des fonds, tout en donnant de la visibilité aux artisans de la région.

Il s’agit d’une première expérience d’organisation pour elle, un projet qu’elle a mené malgré un quotidien déjà chargé. « C’est la première fois que je fais ça. J’essayais de voir ce que ça donnerait cette année, mentionne-t-elle, en précisant que l’événement demande beaucoup de travail. Je suis vraiment contente. Les marchands ont très bien répondu. À date, il n’y a pas de problème majeur. »

Des kiosques variés et des activités familiales

Les visiteurs peuvent découvrir plusieurs types de produits sur place, allant des bijoux aux produits pour la peau, en passant par les articles de bien-être, les impressions 3D, les créations en tissu recyclé et les accessoires pour enfants.

« J’ai essayé d’aller avec le plus de diversité », souligne l’organisatrice.

Un bar à tee-shirt permet également aux visiteurs de choisir une image et de la faire imprimer sur un chandail. Un kiosque de cupcakes est aussi présent, tout comme le food truck Kathou Cantine, de Saint-Zacharie.

Pour les familles, des jeux gonflables sont installés sur le site, en plus d’une activité de maquillage prévue en après-midi. Lors de chaque achat, les visiteurs reçoivent aussi des coupons leur permettant de participer à un tirage.

« Reste à voir si cet après-midi, il va y avoir plus de gens. Mai on est chanceux, en plus, on a une très belle journée », dit-elle.

Le marché printanier se poursuit jusqu’à 16 h ce samedi à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.