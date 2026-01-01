La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 18 juillet

Agir plus tôt, avec humanité, la suite…

Le Projet de loi 23 a été récemment adopté au Québec. Au-delà des changements législatifs, cette réforme soulève surtout une question fondamentale : comment mieux soutenir les personnes en détresse psychologique avant que la crise ne devienne le seul moment où l’on peut intervenir?

La Flambée attire 1500 personnes pour sa première soirée

La première soirée de La Flambée, terrasses embrasées a attiré environ 1500 personnes ce vendredi soir au centre-ville de Saint-Georges, selon les organisateurs.

En tête-à-tête avec Dr Berthier Bourque

À peine un an après avoir rangé son stéthoscope, Dr Berthier Bourque s'ennuie de la pratique médicale. C'est ce qu'il avoue d'entrée de jeu dans une entrevue accordée à EnBeauce.com.

Dimanche 19 juillet

L'hôtel Murtha, ancêtre du Vieux Saint-Georges

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Un nouveau comité pour dynamiser les loisirs à Frampton

La Municipalité de Frampton a présenté son nouveau comité des loisirs, composé de citoyens bénévoles souhaitant s’impliquer dans le développement de la vie communautaire.

Retour en images sur le Triathlon Abénaquis

La 6e édition du Triathlon Abénaquis a réuni de nombreux participants, bénévoles et spectateurs dans une ambiance sportive et conviviale.

Jacob Mathieu fier de son passage au camp du Lightning de Tampa Bay

L’attaquant beauceron Jacob Mathieu a pris part, du 29 juin au 3 juillet dernier, au camp de développement du Lightning de Tampa Bay.

Lundi 20 juillet

Un nouvel espace de vie pour aînés

Grâce au soutien de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), un nouvel espace a récemment été aménagé au CHSLD du Séminaire de Saint-Georges afin d’offrir aux résidents un lieu chaleureux et accueillant, propice aux rencontres, à la détente et aux précieux moments de partage.

Une cure de rajeunissement pour la locomotive CNR 46

La locomotive à vapeur, pièce maîtresse du matériel roulant que l'on peut voir au Musée ferroviaire de Beauce, a subi une cure de rajeunissement.

Le projet «Une Beauce» jette ses bases

Un comité de concertation est en voie de création pour jeter les bases du mouvement Une Beauce, qui appelle à repenser collectivement l’organisation territoriale et administrative de la région.

Mardi 21 juillet

La Guadeloupe: Émilie Larivière nommée directrice générale adjointe

La Municipalité de La Guadeloupe a annoncé la nomination d’Émilie Larivière au poste de directrice générale adjointe. Mme Larivière fait partie de l’équipe municipale depuis huit ans.

Beauceville perd un grand bénévole

Beauceville vient de perdre l'un de ses plus ardents bénévoles, avec le décès de Gilles Veilleux, survenu hier à l'âge de 86 ans.

Église de Saint-Simon-les-Mines: son avenir en suspens

Les travaux de réfection de l'église de Saint-Simon-les-Mines seront-ils entrepris un jour? Personne n'est en mesure de répondre à la question à l'heure actuelle.

Mercredi 22 juillet

Quatre Beaucerons sont champions de la Coupe Canada de Football

Quatre joueurs des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont remporté la Coupe Canada de football avec l’équipe du Québec des moins de 18 ans.

Parrainage Jeunesse prépare une fête familiale à l'automne

Parrainage Jeunesse invite la population de la Beauce-Etchemins à participer à une grande fête familiale le samedi 19 septembre, de 11 h à 17 h, au Verger Les Roy de la Pomme.

Tarifs américains supplémentaires: Samuel Poulin appelle à un plan clair

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a réagi à l’annonce de nouveaux tarifs douaniers américains de 50 % visant certains produits canadiens.

Immunisation de la Maison Fortier: trois soumissions reçues

Trois soumissions ont été reçues par la Ville de Beauceville pour les travaux d’immunisation des fondations de la maison patrimoniale Félix-Georges-Fortier, qui sera au coeur du centre récréotouristique du Quartier de la débacle.

Jeudi 23 juillet

L’Aile jeunesse de la CCISG finaliste aux Grands Prix de la relève d'affaires

L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges (CCISG) figure parmi les finalistes des Grands Prix de la relève d’affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

Réfection de la toiture: le contrat a été octroyé

Les travaux de réparation de la toiture de l'église de Saint-Prosper seront entrepris cet automne.

Balado Signature: les comités et les grands accords commerciaux

Dans ce sixième épisode, Jason Groleau s'intéresse à un aspect moins connu du travail parlementaire : les différents comités auxquels participent les députés et leur rôle dans les grands dossiers qui touchent le Canada.

Vendredi 24 juillet

Quatre soumissions reçues pour la construction d'un CPE de 78 places

Quatre entrepreneurs ont déposé leur soumission pour la construction d'un centre de la petite enfance de 78 places à Beauceville, qui sera géré par le bureau-coordonateur Au Jardin de Dominique.

Meggan Leblond se joint à Destination Beauce

L'organisme Destination Beauce vient d'annoncer la nomination de Meggan Leblond au poste d'agente de développement touristique.

En visite dans le premier magasin général de Saint-Honoré-de-Shenley

Notre série estivale « Trésors d'été en Beauce » fait cette fois escale à Saint-Honoré-de-Shenley, où histoire, patrimoine et littérature se rencontrent à la Maison Rouge.