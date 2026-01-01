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Si la paroisse veut s'en départir

Église de Saint-Simon-les-Mines: la municipalité intéressée par le bâtiment

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27 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines est ouverte à l'idée d'acquérir l'église du village, dans l'éventualité où la paroisse voudrait s'en départir.

« L'intérêt est là, c'est certain », a déclaré la mairesse Julie Hébert, lorsque questionnée à ce sujet par EnBeauce.com, au cours d'un entretien téléphonique.

Rappelons que le 18 juin, environ une quarantaine de personnes ont assisté à une soirée d'information sur l’avenir de l’église de Saint-Simon-les-Mines, convoquée par la Fabrique de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, afin de présenter le carnet de santé du bâtiment et la situation financière de la communauté.

La rencontre a permis d'apprendre que l'édifice, qui est en «relativement bon état», a quand même besoin de travaux de peinture de la tôle sur la toiture, qui sont estimés à près de 50 000 $.

L'assemblée a également pris connaissance de la situation financière de la communauté de Saint-Simon, qui est déficitaire depuis plusieurs années. Ainsi, les états présentés par les administrateurs font voir une insuffisance des opérations courantes de 17 363 $, au 31 décembre 2025. L'année 2026 ne s'annonce guère mieux, alors que pour des prévisions de revenus sur 12 mois de 28 569 $, déjà 14 845 $ avaient été dépensés au 30 avril. Quant à l'entretien annuel du cimetière, il présente un manque à combler des opérations de 25 039 $.

Le curé Alain Pouliot, qui co-présidait la soirée d'information, avait indiqué que l'approbation du diocèse était nécessaire pour mener la réfection, et qu'il faudrait entreprendre une campagne de financement dédiée uniquement à ce chantier, des fonds qui ne viendraient donc pas des campagnes de souscription de la paroisse et des quêtes.

Après avoir répondu à un court sondage, les citoyens présents ont quitté l'église sans savoir quelle suite sera donnée quant à l'avenir du lieu de culte, qui est quand même utilisé sporadiquement, comme la célébration d'une messe toutes les trois semaines.

Patrimoine culturel

Pour la mairesse Hébert, l'achat de l'église s'inscrirait dans le but premier de préserver un bâtiment central au patrimoine culturel de la localité.

Cependant, son administration n'a entrepris aucune réflexion sur l'utilisation qui serait faite de l'église, si elle passait aux mains de la municipalité.

« Pour l'instant ils (la paroisse) semblent vouloir la garder. Mais dès qu'ils lèveront la main (pour la vendre), on va se manifester », a fait savoir l'élue en chef du vllage.

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