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Recommandations de la Santé publique

Prudence pendant les journées de forte chaleur

durée 08h00
2 juillet 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Selon les prévisions météorologiques, des températures très chaudes sont attendues dans la région au cours des prochains jours. Dans ce contexte, la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches souhaite informer la population des mesures à prendre pour prévenir les risques à la santé liés à la chaleur.

Hydratez-vous : Buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif ou selon les recommandations de votre médecin. Limitez les boissons alcoolisées, caféinées ou sucrées.

Restez au frais : Passez quelques heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé. Rafraîchissez-vous aussi souvent que nécessaire en prenant une douche ou un bain frais ou avec des serviettes mouillées froides.

Réduisez les efforts physiques : Évitez les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes de la journée, en particulier entre 10 h et 18 h.

Portez attention aux plus vulnérables : Informez-vous de l’état de santé des personnes vivant seules et des personnes à risque de votre entourage, notamment les personnes âgées, celles en perte d’autonomie ou atteintes de troubles de santé mentale. Communiquer régulièrement avec elles par téléphone ou en personne, et leur offrir de l’aide au besoin pour appliquer les mesures de prévention recommandée.

Surveillez les enfants : Ne laissez JAMAIS un bébé, un enfant ou une personne non autonome seul dans un véhicule ou une pièce fermée mal aérée, même pour quelques minutes seulement. Assurez-vous que les enfants boivent beaucoup d’eau tout au long de la journée (ou de lait pour les bébés allaités ou nourris au biberon).

Prenez des précautions au travail : Si vous travaillez dans des conditions de chaleur, suivez les recommandations Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. qui s’appliquent en milieu de travail. Renseignez-vous sur les autres mesures de prévention : hydratation, pauses, etc. Vous pouvez évaluer le niveau de risque Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. à l'aide des outils proposés par l'IRSST.

La chaleur peut entraîner plusieurs effets indésirables sur la santé, allant de la déshydratation jusqu’au coup de chaleur, qui peut être mortel. Tout le monde peut être affecté par la chaleur, mais certaines personnes sont plus vulnérables, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques ou de problèmes graves de santé mentale, les personnes vivant seules et isolées socialement, les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans et les personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite.

En cas de symptômes ou de doute sur les effets de la chaleur, communiquez avec Info‑Santé au 811 pour obtenir des conseils. En cas d’urgence (ex : somnolence, perte de conscience, confusion, fièvre supérieure à 40°C), composez le 911.

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