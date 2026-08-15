La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 8 août

Un achalandage record pour Nashville en Beauce

Du 29 juillet au 2 août, les terrains de la polyvalente des Abénaquis et du centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper ont été le théâtre d’un véritable succès, selon le bilan qui vient d'être rendu public.

Voiture emboutie dans un dépanneur

Une voiture en a embouti une autre, laquelle s'est retrouvée dans l'entrée du Dépanneur La Chaudière de la première avenue à Saint-Georges.

Piste cyclable à la Calway: les travaux compromis pour 2026

Prévus commencer ce mois-ci, les travaux pour aménager un corridor sécuritaire, afin de relier la piste cyclable, entre les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, à la hauteur de la rivière Calway, sont compromis, du moins pour l'année 2026.

Dimanche 9 août

Intronisation d'Émile Laflamme chez Tennis Beauce

Au cours d'une cérémonie tenue hier, une 12e bannière a été suspendue au Temple de la renommée de Tennis Beauce.

Tammara Thibeault devient championne du monde

ORLANDO — La Québécoise Tammara Thibeault a vaincu Desley Robinson par décision unanime, dans la nuit de samedi à dimanche, devenant championne du monde IBF, WBO et The Ring des poids moyens féminins.

Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce

La 60e Exposition agricole de Beauce a pris fin aujourd'hui, apès quatre jours d'activités sur le site de l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley,

Lundi 10 août

Sainte-Clothilde-de-Beauce: les pompiers s’entraînent à intervenir au Grand Morne

Une journée de partage technique s’est tenue le dimanche 2 août avec l’équipe de sauvetage en hauteur du Service de sécurité incendie de Sainte-Clotilde-de-Beauce.

Michael Lavoie remporte le Challenge Beauceron 200 de façon magistrale

Le Challenge Beauceron 200 de la Série ACT LMS Québec XPN World promettait une soirée intense à l’Autodrome Chaudière, ce samedi 8 août. Avec trois segments, deux inversions et 200 tours pour départager les pilotes, il fallait beaucoup plus qu’une bonne voiture pour espérer remporter la victoire.

Charles Milliard veut relancer le Parti libéral du Québec en Beauce

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, était de passage en Beauce ce lundi 10 août, aux côtés de son candidat dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, en vue des élections provinciales du 5 octobre prochain. Avant un rassemblement tenu au Shaker à Saint-Georges, les deux hommes ont accordé une entrevue aux médias afin de parler de la campagne, des enjeux régionaux et de la place que le PLQ souhaite reprendre dans la circonscription.

Mardi 11 août

Témoins silencieux: visite animée du cimetière de Saint-Prosper

La Société Historique de Saint-Prosper-de-Dorchester offre pour une deuxième année consécutive l’événement « Témoins silencieux », une activité visant à faire revivre l’histoire de la municipalité à travers une visite guidée du cimetière paroissial animée par des personnages du passé.

Odeurs nauséabondes de caoutchouc: la pétition compte déjà plus de 300 noms

Plus de 300 citoyens de Beauceville ont déjà signé en personne une pétition réclamant des autorités gouvernementales «d’agir concrètement» afin de régler le problème récurrent d’odeurs de caoutchouc et d’émanations nauséabondes ressenties dans plusieurs secteurs résidentiels de la ville et associées aux activités de l’usine de recyclage de pneus Royal Mat.

Frédéric-Alexandre Caouette représentera le Canada aux mondiaux de Callisthénie

Natif de Saint-Côme-Linière, Frédéric Alexandre Caouette représentera le Canada lors d’une compétition internationale de Callisthénie, un sport mieux connu sous le nom de Street workout.

Mercredi 12 août

« L’incertitude économique met plusieurs projets sur pause » dit Samuel Poulin

À une semaine de l’entrée en vigueur possible de nouveaux tarifs américains de 50 % envers le Canada, la cellule économique Beauce-USA s’est de nouveau réunie afin de faire le point sur les impacts potentiels pour les entreprises de la région.

Rosalie Breton prête à vivre la rivalité Canada–États-Unis

La hockeyeuse beauceronne Rosalie Breton vivra un moment important de sa jeune carrière ce mercredi 12 août, alors qu’elle disputera son premier match de la Série de la rivalité avec l’équipe de développement féminine du Canada contre les États-Unis, à l'Anneau olympique de Richmond, en Colombie-Britannique.

Jeudi 13 août

Un succès instantané du premier Festival de la Saucisse

La toute première édition du Festival de la Saucisse a connu un véritable succès la fin de semaine dernière à de Sainte-Justine.

Un seul poste d'enseignement à pourvoir au CSSBE

À deux semaines de la rentrée scolaire, un seul poste reste à combler dans le personnel enseignant du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Produire Les Misérables : le rêve devenu réalité de Kathleen Gagnon

Passionnée par les arts vivants depuis toujours, Kathleen Gagnon est aujourd’hui productrice déléguée de la comédie musicale Les Misérables, au Québec.

Le Parti Québécois présente ses candidatures en Beauce

C'est par voie de communiqué de presse, émis en fin de journée jeudi, que le Parti Québécois a fait connaître ses candidats des deux circonscription en Beauce qui feront campagne en vue du scrutin du 5 octobre prochain.

Vendredi 14 août

Coupes de 47 milliards: Samuel Poulin demande des comptes à Éric Duhaime

Le député de Beauce-Sud, ministre des Affaires municipales et candidat à la prochaine élection, Samuel Poulin, réclame du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, de dresser la liste des programmes qu'il veut sabrer pour réduire les dépenses gouvernementales.

Après six ans de silence, l’Écho Beauceron retrouve sa voix

Après une pause de six ans, le groupe vocal populaire L'Écho Beauceron annonce la reprise de ses activités dès janvier 2027.

David Latulippe au coeur du spectacle «ABBA Celebration»

Le Beauceron David Latulippe fait partie de la distribution de la super production Abba Celebration! qui est présentée actuellement au Théâtre Capitole de Québec.