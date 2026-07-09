Nomination d'Isabelle Toutant
Une nouvelle directrice générale à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
Par voie de communiqué de presse, le conseil d'administration de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce vient d'annoncer la nomination d'Isabelle Toutant au poste de directrice générale de l'organisme.
Elle entrera en fonction le 31 août avec l'engagement de poursuivre la mission de l'organisme et de contribuer à son rayonnement au sein de la communauté.
« Je suis honorée de me joindre à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce. Je souhaite poursuivre le travail exceptionnel réalisé au fil des ans et contribuer activement au bien-être des familles de notre communauté », a indiqué la nouvelle titulaire du poste.
Le conseil d'administration à tenu également à souligner le travail exceptionnel accompli par Luce Lacroix, qui a dirigé l'organisme pendant près de trois décennies: « Nous remercions chaleureusement Luce pour ses 29 années de dévouement. Son leadership, sa vision et son profond engagement envers les familles ont contribué de façon remarquable à l'évolution et au rayonnement de notre organisation. Son héritage continuera d'inspirer notre travail pour les années à venir. »
Présente dans les 11 municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce, la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, poursuit sa mission en soutenant le développement des enfants et en accompagnant les familles à toutes les étapes de leur parcours, notamment par le biais de son Centre de pédiatrie sociale en communauté, et de son Centre de ressources périnatales,
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