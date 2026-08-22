La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 15 août



En tête-à-tête avec Emmanuel Gouin

Nouvellement installé à Saint-Georges, Emmanuel Gouin a de nombreuses casquettes. Il est notamment médecin d'expédition de plongée, physiologiste des environnements hyperbares, plongeurs professionnel scientifique et d'aquarium.



Cool FM: le capitaine Maxime Lacroix annonce sa retraite

Le capitaine du Cool FM de Saint-Georges, Maxime Lacroix, annonce qu’il prend sa retraite après cinq saisons avec l’organisation beauceronne.



Une première réussie pour le Triathlon de Saint-Georges

Le tout premier Triathlon de Saint-Georges a rassemblé 123 inscriptions, ce samedi 15 août, au parc Veilleux, dans le secteur ouest de la ville. L’événement servait notamment de troisième et dernier test pour le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Saint-Georges à l’été 2027.

Dimanche 16 août



Flag-Football: Anthony Auclair aide le Canada à se qualifier pour les Jeux

L’équipe nationale senior masculine de flag-football du Canada a officiellement obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, grâce à une victoire de 34 à 26 contre le Mexique lors du match pour la médaille de bronze des Championnats du monde de flag-football de l’IFAF 2026, ce dimanche 16 août en Allemagne.



Baseball BCE repris par deux entraîneurs des Condors

Baseball BCE, un centre d’entraînement haute performance situé à Beauceville, est maintenant la propriété de David Métivier et Pier-Olivier Boucher, tous deux entraîneurs au sein du programme de baseball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.



Rosalie Breton remporte la série de rivalité avec le Canada

La hockeyeuse Rosalie Breton, originaire de Saint-Bernard, faisait partie de l’équipe nationale féminine de développement du Canada qui a remporté sa série de rivalité face aux États-Unis.



Une journée festive autour du BBQ à Saint-Frédéric

Les amateurs de barbecue avaient rendez-vous à Saint-Frédéric, ce samedi 15 août, alors que la première édition de la Classique Beauceronne BBQ se tenait dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de la municipalité.



Une artiste de Saint-Frédéric en tête d’affiche au Brésil

Établie à Saint-Frédéric, l'artiste multidisciplinaire Nady Larchet s'envolera à la fin du mois d'août pour le Brésil, où elle prendra part au festival CHIII, un événement international de musique créative qui se tiendra les 28 et 29 août à la Biblioteca Mário de Andrade, à São Paulo.

Lundi 17 août



La médaille de l’Assemblée nationale décernée à Marcel Dutil

C’est devant plus de 1 700 travailleurs des entreprises Canam et Manac que le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a remis, samedi dernier, la médaille de l’Assemblée nationale à Marcel Dutil, fondateur du groupe Canam-Manac et grand philanthrope de la région.



Le coroner rend public son rapport sur le décès de Xavier Landry-Rousseau

Le coroner Donald Nicole vient de rendre public son rapport d'investigation concernant la mort de Xavier Landry-Rousseau, 13 ans de Scott, décédé à la suite d"un accident d'autobus survenu le samedi matin 7 mars dernier, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford.



« Je me sens prêt »: le chanteur René Lajoie relance sa carrière solo

Après son passage à l’émission La Voix, René Lajoie a eu l’envie de renouer avec sa carrière solo avec son spectacle Hommage aux Grandes Voix.

Mardi 18 août



Une première ronde dans «la bataille des Poulin»

À quelques jours seulement du départ officiel de la campagne électorale au Québec, les hostilités sont bien enclenchées dans Beauce-Sud entre les clans Poulin.



Saint-Georges acquiert la propriété des Sœurs de la Charité de Saint-Louis

La Ville de Saint-Georges acquiert la propriété des Sœurs de la Charité de Saint-Louis pour la somme de 4 250 000 $.



Saint-Georges: Jeux du Québec, piste de BMX et boisé Lacroix au menu du conseil

Le conseil municipal de Saint-Georges a traité une vingtaine de résolutions ce lundi soir, allant de l'attribution de plusieurs contrats à l'embauche de nouveaux employés, en passant par une entente encadrant le bénévolat en vue des Jeux du Québec 2027 et un projet de climatisation du Centre culturel Marie-Fitzback.



Centre municipal de Beauceville: «Ça progresse à une très bonne vitesse», dit le maire Mathieu

Le projet d'aménagement d'un bâtiment industriel pour en faire le Centre de services municipaux et communautaires (CSMC) de la Ville de Beauceville «progresse à une très bonne vitesse.»à



À Saint-Georges, la cabane à sucre Aurélien Lessard change de mains sans perdre son âme

Entre les photos jaunies, les vieux calendriers de tracteurs et les harnais de chevaux suspendus aux murs, Robert Lessard avance lentement, s'arrêtant devant chaque objet comme s'il en connaissait l'histoire par cœur. Et pour cause, après trente-cinq ans à opérer la cabane à sucre Aurélien Lessard, dans la dixième rue de Saint-Georges Ouest, il s'apprête à la vendre, et avec elle, à tourner une page qui remonte à son père.

Mercredi 19 août



Réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce: la pétition remise au député

Mission accomplie pour le Joselois René Veilleux, qui a remis une pétition de 1002 signatures au député de Beauce-Nord, réclamant des réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce, qui enjambe la rivière Chaudière.



Golf junior: Noah Fecteau est champion provincial

Le jeune golfeur de Saint-Georges, Noah Fecteau, vient de remporter le Championnat provincial junior en partie par trous (Match Play) de Golf Québec.



Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique

L’identité du motocycliste qui a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu mardi, en fin d'après-midi, sur la route 108 à Saint-Alfred, vient d'être rendue publique par le bureau du coroner.



Philippe Poulin participe à la course à pied la plus spectaculaire au monde

Le Beaucevillois Philippe Poulin participera, ce samedi 22 août, à ce qui est considéré comme la course à pied la plus spectaculaire au monde.

Jeudi 20 août



Dekhockey: un franc succès pour la première saison des Jarrets Noirs

La concession des Jarrets Noirs du Dekhockey Saint-Georges a connu un franc succès pour sa toute première saison au Circuit relève.



Samuel Poulin dresse son bilan après un an au Conseil des ministres

À l’approche de sa première année au Conseil des ministres, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, dresse le bilan d’une trentaine d’initiatives mises de l’avant depuis son entrée au cabinet.



Le 46e Souper des gens d'affaires dévoile ses récipiendaires

Les organisateurs du 46e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce viennent de rendre public les noms des personnes qui seront honorées lors de la tenue de l'événement le 28 octobre prochain.



Inspection à l'usine Royal Mat: pas d'odeurs détectées par l'Environnement

Une inspection du site de l’usine de recyclage de pneus Royal Mat, à Beauceville, réalisée le 27 juillet dernier par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changement climatiques, de la Faune et des Parcs, «n’a pas permis de constater d’odeurs» provenant des installations.

Vendredi 21 août



Angèle Bouffard porte les couleurs du Parti Québécois dans Beauce-Sud

Une cinquantaine de militants et de sympathisants se sont réunis dans une salle du Restaurant Georgio, à Saint-Georges, ce jeudi 20 août, pour la présentation officielle d'Angèle Bouffard à titre de candidate du Parti québécois dans la circonscription de Beauce-Sud, en vue des élections provinciales du 5 octobre prochain.



Pas de poursuites pénales pour la mort du Beauceron Jacob Flickinger

L'État d'Israël n'engagera pas de poursuites pénales à la suite d'une frappe militaire dans la bande de Gaza en 2024, qui a coûté la vie à des travailleurs humanitaires, dont celle du Beauceron Jacob Flickinger.



Château Beauce: un projet de revitalisation de 1,5 M$ dévoilé par des entrepreneurs

Des entrepreneurs beaucerons sont sortis de l'ombre, ce vendredi 21 août, pour présenter un projet concret visant à sauver le Château Beauce de la démolition.



Drone Expo Canada revient à Saint-Georges pour une deuxième édition « paquetée »

Le plus gros événement dédié aux drones au Canada revient à Saint-Georges. Drone Expo Canada tiendra sa deuxième édition le samedi 29 août, derrière le Cégep Beauce-Appalaches, avec un objectif clair, qui est de démystifier une technologie qui, selon son fondateur Denis Breton, dépasse largement l'image qu'on lui connaît.