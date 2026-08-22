Du 15 au 21 août
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.
Samedi 15 août
En tête-à-tête avec Emmanuel Gouin
Nouvellement installé à Saint-Georges, Emmanuel Gouin a de nombreuses casquettes. Il est notamment médecin d'expédition de plongée, physiologiste des environnements hyperbares, plongeurs professionnel scientifique et d'aquarium.
Cool FM: le capitaine Maxime Lacroix annonce sa retraite
Le capitaine du Cool FM de Saint-Georges, Maxime Lacroix, annonce qu’il prend sa retraite après cinq saisons avec l’organisation beauceronne.
Une première réussie pour le Triathlon de Saint-Georges
Le tout premier Triathlon de Saint-Georges a rassemblé 123 inscriptions, ce samedi 15 août, au parc Veilleux, dans le secteur ouest de la ville. L’événement servait notamment de troisième et dernier test pour le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Saint-Georges à l’été 2027.
Dimanche 16 août
Flag-Football: Anthony Auclair aide le Canada à se qualifier pour les Jeux
L’équipe nationale senior masculine de flag-football du Canada a officiellement obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, grâce à une victoire de 34 à 26 contre le Mexique lors du match pour la médaille de bronze des Championnats du monde de flag-football de l’IFAF 2026, ce dimanche 16 août en Allemagne.
Baseball BCE repris par deux entraîneurs des Condors
Baseball BCE, un centre d’entraînement haute performance situé à Beauceville, est maintenant la propriété de David Métivier et Pier-Olivier Boucher, tous deux entraîneurs au sein du programme de baseball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.
Rosalie Breton remporte la série de rivalité avec le Canada
La hockeyeuse Rosalie Breton, originaire de Saint-Bernard, faisait partie de l’équipe nationale féminine de développement du Canada qui a remporté sa série de rivalité face aux États-Unis.
Une journée festive autour du BBQ à Saint-Frédéric
Les amateurs de barbecue avaient rendez-vous à Saint-Frédéric, ce samedi 15 août, alors que la première édition de la Classique Beauceronne BBQ se tenait dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de la municipalité.
Une artiste de Saint-Frédéric en tête d’affiche au Brésil
Établie à Saint-Frédéric, l'artiste multidisciplinaire Nady Larchet s'envolera à la fin du mois d'août pour le Brésil, où elle prendra part au festival CHIII, un événement international de musique créative qui se tiendra les 28 et 29 août à la Biblioteca Mário de Andrade, à São Paulo.
Lundi 17 août
La médaille de l’Assemblée nationale décernée à Marcel Dutil
C’est devant plus de 1 700 travailleurs des entreprises Canam et Manac que le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a remis, samedi dernier, la médaille de l’Assemblée nationale à Marcel Dutil, fondateur du groupe Canam-Manac et grand philanthrope de la région.
Le coroner rend public son rapport sur le décès de Xavier Landry-Rousseau
Le coroner Donald Nicole vient de rendre public son rapport d'investigation concernant la mort de Xavier Landry-Rousseau, 13 ans de Scott, décédé à la suite d"un accident d'autobus survenu le samedi matin 7 mars dernier, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford.
« Je me sens prêt »: le chanteur René Lajoie relance sa carrière solo
Après son passage à l’émission La Voix, René Lajoie a eu l’envie de renouer avec sa carrière solo avec son spectacle Hommage aux Grandes Voix.
Mardi 18 août
Une première ronde dans «la bataille des Poulin»
À quelques jours seulement du départ officiel de la campagne électorale au Québec, les hostilités sont bien enclenchées dans Beauce-Sud entre les clans Poulin.
Saint-Georges acquiert la propriété des Sœurs de la Charité de Saint-Louis
La Ville de Saint-Georges acquiert la propriété des Sœurs de la Charité de Saint-Louis pour la somme de 4 250 000 $.
Saint-Georges: Jeux du Québec, piste de BMX et boisé Lacroix au menu du conseil
Le conseil municipal de Saint-Georges a traité une vingtaine de résolutions ce lundi soir, allant de l'attribution de plusieurs contrats à l'embauche de nouveaux employés, en passant par une entente encadrant le bénévolat en vue des Jeux du Québec 2027 et un projet de climatisation du Centre culturel Marie-Fitzback.
Centre municipal de Beauceville: «Ça progresse à une très bonne vitesse», dit le maire Mathieu
Le projet d'aménagement d'un bâtiment industriel pour en faire le Centre de services municipaux et communautaires (CSMC) de la Ville de Beauceville «progresse à une très bonne vitesse.»à
À Saint-Georges, la cabane à sucre Aurélien Lessard change de mains sans perdre son âme
Entre les photos jaunies, les vieux calendriers de tracteurs et les harnais de chevaux suspendus aux murs, Robert Lessard avance lentement, s'arrêtant devant chaque objet comme s'il en connaissait l'histoire par cœur. Et pour cause, après trente-cinq ans à opérer la cabane à sucre Aurélien Lessard, dans la dixième rue de Saint-Georges Ouest, il s'apprête à la vendre, et avec elle, à tourner une page qui remonte à son père.
Mercredi 19 août
Réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce: la pétition remise au député
Mission accomplie pour le Joselois René Veilleux, qui a remis une pétition de 1002 signatures au député de Beauce-Nord, réclamant des réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce, qui enjambe la rivière Chaudière.
Golf junior: Noah Fecteau est champion provincial
Le jeune golfeur de Saint-Georges, Noah Fecteau, vient de remporter le Championnat provincial junior en partie par trous (Match Play) de Golf Québec.
Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique
L’identité du motocycliste qui a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu mardi, en fin d'après-midi, sur la route 108 à Saint-Alfred, vient d'être rendue publique par le bureau du coroner.
Philippe Poulin participe à la course à pied la plus spectaculaire au monde
Le Beaucevillois Philippe Poulin participera, ce samedi 22 août, à ce qui est considéré comme la course à pied la plus spectaculaire au monde.
Jeudi 20 août
Dekhockey: un franc succès pour la première saison des Jarrets Noirs
La concession des Jarrets Noirs du Dekhockey Saint-Georges a connu un franc succès pour sa toute première saison au Circuit relève.
Samuel Poulin dresse son bilan après un an au Conseil des ministres
À l’approche de sa première année au Conseil des ministres, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, dresse le bilan d’une trentaine d’initiatives mises de l’avant depuis son entrée au cabinet.
Le 46e Souper des gens d'affaires dévoile ses récipiendaires
Les organisateurs du 46e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce viennent de rendre public les noms des personnes qui seront honorées lors de la tenue de l'événement le 28 octobre prochain.
Inspection à l'usine Royal Mat: pas d'odeurs détectées par l'Environnement
Une inspection du site de l’usine de recyclage de pneus Royal Mat, à Beauceville, réalisée le 27 juillet dernier par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changement climatiques, de la Faune et des Parcs, «n’a pas permis de constater d’odeurs» provenant des installations.
Vendredi 21 août
Angèle Bouffard porte les couleurs du Parti Québécois dans Beauce-Sud
Une cinquantaine de militants et de sympathisants se sont réunis dans une salle du Restaurant Georgio, à Saint-Georges, ce jeudi 20 août, pour la présentation officielle d'Angèle Bouffard à titre de candidate du Parti québécois dans la circonscription de Beauce-Sud, en vue des élections provinciales du 5 octobre prochain.
Pas de poursuites pénales pour la mort du Beauceron Jacob Flickinger
L'État d'Israël n'engagera pas de poursuites pénales à la suite d'une frappe militaire dans la bande de Gaza en 2024, qui a coûté la vie à des travailleurs humanitaires, dont celle du Beauceron Jacob Flickinger.
Château Beauce: un projet de revitalisation de 1,5 M$ dévoilé par des entrepreneurs
Des entrepreneurs beaucerons sont sortis de l'ombre, ce vendredi 21 août, pour présenter un projet concret visant à sauver le Château Beauce de la démolition.
Drone Expo Canada revient à Saint-Georges pour une deuxième édition « paquetée »
Le plus gros événement dédié aux drones au Canada revient à Saint-Georges. Drone Expo Canada tiendra sa deuxième édition le samedi 29 août, derrière le Cégep Beauce-Appalaches, avec un objectif clair, qui est de démystifier une technologie qui, selon son fondateur Denis Breton, dépasse largement l'image qu'on lui connaît.
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Saint-Georges héberge le Monument de la Flamme éternelle de la Paix
Plus de 250 personnes ont assisté, samedi à Saint-Georges, au dévoilement du Monument de la Flamme éternelle de la Paix , une sculpture unique au monde symbolisant l'unité, la fraternité et plus d'un siècle d'engagement humanitaire des Clubs Lions International. « Laissons à l'humanité de suivre la voie qu'elle est supposée ...LIRE LA SUITE
Plus de 6 000 $ récoltés pour les familles d’enfants gravement malades
Pour une deuxième année consécutive, une équipe de gens de cœur s’est mobilisée autour du dek hockey afin de soutenir les familles accompagnées par l'organisme Ouvre ton cœur à l’espoir. Grâce à la troisième édition du tournoi L’espoir en équipe, le cœur en action , tenue le 15 août au Dek Hockey Saint-Georges, un montant de ...LIRE LA SUITE
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 22 août En tête-à-tête avec Claude Morin Ancien militaire, député, puis maire de Saint-Georges pendant trois mandats, Claude Morin est de passage au balado d’EnBeauce.com pour revenir sur un parcours ...LIRE LA SUITE