Près de 870 000 $ accordés au CJE Beauce-Nord

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Beauce-Nord obtient un financement de 868 986 $ pour soutenir ses services destinés aux personnes immigrantes et à leurs familles, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Il s'agit d'une renouvellement, pour trois ans, de son entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).

Ce programme vise à soutenir les organismes qui accompagnent les personnes immigrantes dans leur parcours d’établissement et d’intégration. Grâce à cette entente, le CJE Beauce-Nord continuera de déployer une offre de services adaptée aux besoins des nouveaux arrivants, tout en favorisant leur pleine participation à la vie sociale, culturelle et économique de la région.

« Ce renouvellement témoigne de la confiance accordée à notre organisme et de l’importance du travail que l’équipe du CJE Beauce-Nord accomplit auprès des personnes immigrantes de notre territoire », a fait savoir la directrice générale, Sophie Breton. « Notre équipe possède une expertise reconnue en immigration depuis plusieurs années, et nous sommes fiers de continuer à mettre celle-ci au service des nouveaux arrivants de Beauce-Nord. »

L’organisme poursuivra son travail en collaboration avec les partenaires du milieu afin de favoriser l’établissement durable des personnes immigrantes et leur pleine participation à la vitalité de la communauté.





